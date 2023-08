Ovečkin o gólovém rekordu: Pochybuji, že to dám. Ale budu se snažit

Zatímco téměř všichni, a to včetně Wayna Gretzkyho samotného, kolem Alexe Ovečkina věří, že je předurčen k překonání Kanaďana na prvním místě v počtu gólů v NHL všech dob, Ovečkin se krotí. Moc dobře ví, co před ním stojí. A že to není žádná samozřejmost.

Ovečkin vstupuje do své devatenácté sezóny v lize a na vedoucí pozici mu stále chybí 72 zásahů.

"Nedokážu předpovědět, jak dlouho mi bude trvat, než překonám Gretzkyho rekord," řekl Ovečkin pro ruská média. "Vlastně ani nedokážu posoudit, jestli se mi to vůbec povede. To ukáže čas. Uvidíme, jestli se budu cítit dobře. Opravdu nechci předbíhat, uvidíme."

Z jeho slov jde cítit velká opatrnost. "V každém rozhovoru, který jsem za poslední dva roky poskytl, se mě někdo na ten rekord zeptal,“ dodal. „Samozřejmě, že bych to rád dokázal. Jednou jsem řekl, že je to nereálné. Stále pochybuji, že je to možné, ale udělám vše pro to, abych se k tomuto číslu přiblížil. Gretzky mi upřímně věří a očekává, že se to podaří. Myslím, že všichni fanoušci to chtějí, protože je to historie. Už jen mluvit o tom jako o možnosti je velká pocta."

Ruský útočník se vlastně pořád drží svého. Žádná velkohubá prohlášení, jen dělání kroku za krokem. „Možná se to povede, možná ne,“ prohodil třeba v květnu 2021.

Na druhou stranu Gretzky Ovečkina v honbě za rekordem dlouhodobě podporuje, dokonce řekl majiteli týmu Capitals Tedu Leonsisovi, že chce s týmem cestovat, jakmile se Ovečkin začne blížit k tomuto milníku, aby byl přímo u toho, jakmile ho překoná.

„Rozhodně bych chtěl být u toho, až se to stane,“ potvrdil. „Je jasné, že teď nebudu jezdit na každý zápas. Ale až se to bude blížit, moc rád bych byl přímo u toho a osobně Alexovi pogratuloval.“

Ačkoli se může zdát nevyhnutelné, že Ovečkin nakonec rekord překoná, vstřelit 72 gólů a vyrovnat rekord je během jediné sezony nepravděpodobné. Místo toho se Ovie během příštího ročníku pravděpodobně stane teprve šestnáctým hráčem, který kdy dosáhl na 1 500 bodů. K této metě chybí pouze patnáct bodových zářezů.

Mohl by také pokořit jiný Gretzkyho rekord, který je za nejvíce gólů do prázdné branky v historii NHL. S 54 na kontě chybí Ovečkinovi pouhé dva, aby primát uzmul pro sebe.

