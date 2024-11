Ovečkin pálí, Capitals slaví. Překoná mě, což je skvělé, říká Gretzky

Kapitán Washingtonu Capitals Alex Ovečkin vypadá během své současné gólové série nezastavitelně, což dodává zbytku týmu šťávu. Všechno funguje, jak má. „Když dá gól, lavička pokaždé šílí,“ řekl se smíchem trenér Spencer Carbery po středečním vítězství Washingtonu 3:2 nad Nashvillem.

„I když zrovna neskóruje, dodává týmu hromadu života,“ pokračoval. „Ale když je ve své pohodě, sedí mu puky a dává jeden gól za druhým, jako trenér to pak na střídačce vidím. Jeho spoluhráči to cítí, a to způsobí, že když se dotkne puku, tak všichni zatají dech.“

Ovečkin během této série vstřelil šest gólů, včetně středečního vítězného. I přes tento zásah nemohl šéf lavičky Predátorů Andrew Brunette jinak než smeknout před střelcem klobouk.

„Věděli jste, že to přijde,“ řekl. „Už jsem to viděl mnohokrát, tohle prostě vytušíte. Hrál jsem proti němu, trénoval jsem proti němu, sledoval jsem ho a on si to prostě najde. A když to má na hokejce, tak je to gól.“

Ovečkin má nyní na kontě osm tref, 16 bodů a 40 střel v tomto ročníku. Už jen 34 gólů mu chybí k tomu, aby předstihl Wayna Gretzkyho na prvním místě historického žebříčku NHL.

„Má za sebou úžasný start,“ řekl sám Gretzky. „Poslyšte, není otázkou, jestli rekord překoná, ale kdy ho překoná, což je pro hokej skvělé. Je to pozitivní a on je pro náš sport už tolik let tváří a hvězdou, že si to zaslouží.“

Ovečkina také dělí pouhých šest vítězných gólů od překonání rekordu Jaromíra Jágra, který má na kontě 135 vítězných branek v kariéře.

Ovečkinovi pomáhá hlavně chemie se spoluhráči z lajny Dylanem Stromeem a Aliaksejem Protasem. Washington se svou nejlepší formací na ledě při hře pět na pět v této kampani přestřílel soupeře 12:3!

„Moc o tom tady nemluvíme, samozřejmě víme, za čím jde, ale on prostě dělá svou práci,“ řekl Strome na konto kapitána. „Jeho prací je střílet góly, a to se mu daří skvěle.“

