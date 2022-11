Ovečkin překonal Gretzkyho a vyrovnal Jágra

Na ledě už nepůsobí jako velký rychlík, kritici mu vyčítají nadváhu, góly ale pořád dává. I když letošní ročník začal vlažněji, najednou je na třinácti brankách, David Pastrňák je jen o jeden zásah lepší. Dvě Ovečkinovy trefy do sítě Vancouveru ho navíc znovu posunuly historickými tabulkami.

Se 403 vstřelenými góly na hřištích soupeřů překonal Waynea Gretzkyho. S absolutním součtem 793 zaostává za Gretzkym (894) o 101 zásahů. Na Gordieho Howea (801) ztrácí už jen osm kousků.

„Pokořit The Great One je vždycky krásné, ať jde o jakýkoli milník. Je to historie,“ řekl Ovečkin.

„Úžasné. Kdykoli pokoříte Gretzkyho, zaslouží si to ovace ve stoje a právě těch se mu dostalo,“ přidal Dylan Strome.

Góly měly svou váhu. Zraněními drcený Washington totiž díky nim zvítězil ve Vancouveru 5:1. Ovečkin zavěsil oba kotouče v první třetině. Zaznamenal tím mimo jiné 160. vícególový zápas v kariéře, Gretzky jich má 189.

Sedmadvacetiletý Spencer Martin, který letos zaskakuje za Thatcherem Demkem, inkasoval od Ovečkina vůbec poprvé. „U toho druhého gólu to vypadalo, že to mohl mít,“ komentoval práci svého gólmana trenér Bruce Boudreau, jenž vedl Capitals v letech 2007-11. „Nicméně viděl jsem takových gólů od Ovečkina nejmíň stovku. Tohle prostě umí.“

Úvodní trefa zápasu se také počítá. Ovečkin zapsal 135. v kariéře, čímž vyrovnal rekordmana v této statistice Jaromíra Jágra. Třetí Brett Hull skončil na čísle 131.

Na chlup stejnou bilanci má Jágr v počtu vítězných gólů, kde se 135 GWG stále vede. I zde mu ale Rus už dýchá na záda, proti Canucks zapsal 124. vítěznou trefu v kariéře.

„Ovečkin byl v první třetině opravdu výborný, což platí pro celý náš tým. Úžasně nás vede. Potřebovali jsme dobrý zápas a k tomu musí vaši nejlepší hráči hrát dobře,“ řekl Peter Laviolette.

V závěru útočil ruský snajpr na hattrick, tentokrát ale místo odkryté brány trefil jen tyčku. Na 5:1 při soupeřově hře bez brankáře tak nakonec pečetil slovenský zadák Martin Fehérváry.

