Ovečkin přepsal další milníky! Mnohem víc ale zaujal něčím jiným

28. března 12:00

David Zlomek

Alex Ovečkin v dresu Washingtonu dál popírá všechny biologické zákony a hokejovou logiku. Ve svých čtyřiceti letech přijel do Utahu a proti Mammoth ukázal, proč se o něm bude mluvit i za sto let. Capitals sice v jednu chvíli prohrávali 1:3, ale pak si vzal slovo jejich kapitán a dovedl tým k divoké výhře 7:4.

Ovečkin si v zápase připsal svůj 34. hattrick v kariéře, čímž definitivně odsunul legendárního Bretta Hulla na čtvrté místo historických tabulek. Utah se navíc stal rekordním jednadvacátým týmem NHL, proti kterému dokázal nasázet tři góly v jednom utkání, což je další zápis, který se bude jen těžko překonávat. A aby toho nebylo málo, Ovečkin se stal teprve třetím hráčem historie, který dokázal dát dva hattricky v jedné sezoně po čtyřicítce, čímž se zařadil k nesmrtelným ikonám jako Gordie Howe nebo Johnny Bucyk. 

Celý večer pro něj měl navíc hodně osobní nádech, protože hrál v hale Delta Center, kde si loni ošklivě zlomil nohu. „Asi se mi tu hraje dobře. Hlavní je, že jsem se tentokrát nezranil,“ vtipkoval po zápase.

První gól večera, celkově 924. v jeho kariéře, přišel v páté minutě druhé třetiny. Martin Fehérváry nabil Rasmusi Sandinovi, který vyslal prudký pas přímo na Ovečkinovu hokejku a ten jen zkušeně usměrnil puk za záda Vítka Vaněčka.

Svůj druhý kousek přidal po drtivém tlaku Capitals, kdy si sjel na vrchol kruhu, dostal nabito od Dylana Stroma a nechytatelným švihem vymetl horní roh. Hattrick pak zpečetil střelou z poloviny hřiště do prázdné brány při power-play soupeře. „Ovi se ve druhé třetině prostě rozjel a dal důležité góly. Je úžasné, co pro náš tým dneska předvedl,“ neskrýval nadšení trenér Spencer Carbery.

Právě Carbery se postaral o jeden z největších bizárů celého večera. Poprvé v sezoně, po neskutečných 73 zápasech, totiž poslal Ovečkina na vhazování do vlastního obranného pásma. Analytici už si mysleli, že se toho letos nedočkáme, protože Carbery se snažil Ovečkina od bránění maximálně izolovat, ale v Utahu tenhle risk vyšel dokonale. Jen o 42 sekund po buly u vlastní brány totiž Ovečkin skóroval na druhé straně.

