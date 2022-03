Ovečkin při výhře Capitals dorovnal Jágra, Patrick Kane si připsal šest bodů!

Noc z úterý na středu přinesla jedenáct zápasů a spoustu zajímavých věcí. Alexandr Ovečkin vstřelil při výhře Capitals na ledě Calgary dva góly, čímž se dostal v historických tabulkách na úroveň Jaromíra Jágra. Šest kanadských bodů si pak v noci připsal Patrick Kane, který řídil výhru Chicaga nad Anaheimem.

NEW JERSEY DEVILS - COLORADO AVALANCHE

5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Velkolepý obrat New Jersey

Colorado tentokrát tvrdě narazilo. Avalanche vedli v New Jersey již 3:0 a vypadalo to, že z toho bude další pohodlné vítězství, opak byl však pravdou. Devils nečekaně zabrali, do konce druhé části vyrovnali a v té třetí rozhodli o svém vítězství.

Branky a nahrávky

30. Tatar (Siegenthaler, Bratt), 33. Smith (Hughes, Šarangovič), 38. Severson (Bratt, Zacha), 54. Bastian (Hughes, Bratt), 59. Šarangovič (Mercer) – 10. MacKinnon (Landeskog, Rantanen), 15. Rantanen (MacKinnon, Makar), 26. Makar (Toews, MacKinnon).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 26 | Přesilová hra: 2/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Nico Daws (NJD) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:29

Darcy Kuemper (COL) – 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 57:53



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:43

Pavel Zacha (NJD) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:02



Tři hvězdy utkání

1. Jesper Bratt (NJD) – 0+3

2. Jack Hughes (NJD) – 0+2

3. Nathan Bastian (NJD) – 1+0

PHILADELPHIA FLYERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Hart ničil střelce Golden Knights

Hlavní postavou zápasu se stal brankář Carter Hart, který pochytal Vegas hned sedmačtyřicet střel a výrazně pomohl svému týmu k vítězství 2:1. Tahle prohra může Golden Knights hodně mrzet.

Branky a nahrávky

5. Braun (Konecny, Laughton), 20. Lindblom (Laughton) – 27. Dadonov (Marchessault, Eichel).

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 – 48 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:15

Carter Hart (PHI) – 47 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Carter Hart (PHI) – 47 zákroků

2. Justin Braun (PHI) – 1+0

3. Oskar Lindblom (PHI) – 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - FLORIDA PANTHERS

3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Florida udržela těsné vedení

Pittsburgh bojoval ze všech sil, rozjetou Floridu ale zdola nedokázal. Panthers byli v zápase vždycky o něco napřed a nakonec vyhráli 4:3. Penguins se nepodařilo při závěrečném tlaku vyrovnat.

Branky a nahrávky

24. Rust (Pettersson, Dumoulin), 24. Guentzel (Crosby), 58. Crosby (Carter, Rust) – 13. Reinhart, 15. Ekblad (Barkov, Verhaeghe), 28. Duclair (Huberdeau, Barkov), 52. Verhaeghe (Mamin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 57:34

Sergej Bobrovskij (FLA) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (PIT) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:25

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:25



Tři hvězdy utkání

1. Carter Verhaeghe (FLA) - 1+1

2. Sidney Crosby (PIT) - 1+1

3. Anthony Duclair (FLA) - 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - SEATTLE KRAKEN

6:4 (2:1, 1:2, 3:1)

Matthews zkompletoval hattrick

Auston Matthews proti Seattlu dokázal zkompletovat hattrick a ukázal, proč je nejlepším kanonýrem v NHL. Maple Leafs si průběh zápasu tradičně zkomplikovali, nicméně nakonec dokázali vyhrát.

Branky a nahrávky

4. Matthews (Nylander, Rielly), 10. Tavares (Engvall, Brodie), 26. Nylander (Brodie, Kaše), 50. Matthews (Bunting, Marner), 50. Marner (Tavares), 60. Matthews (Liljegren, Bunting) – 6. Soucy (Appleton, Blackwell), 30. Wennberg (Johansson, Eberle), 32. Blackwell (Gourde), 46. Schwartz (Lauzon, Järnkrok).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 30 | Přesilová hra: – | Trestné minuty: 8 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 60:00

Philipp Grubauer (SEA) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 57:57



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:05

Ondřej Kaše (TOR) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:03



Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) - 3+0

2. Mitchell Marner (TOR) - 1+1

3. Colin Blackwell (SEA) - 1+1

DETROIT RED WINGS - ARIZONA COYOTES

2:9 (1:3, 1:4, 0:2)

Detroit znovu vyhořel

Red Wings v poslední době hrají velmi špatně a schytali další debakl. Arizona dokonce přepsala svoji historii, jelikož nikdy předtím nikomu devět gólů nedala. Mezi střelce se v zápase zapsal Jakub Vrána, který nastoupil do prvního zápasu v této sezóně. Celý zápas okořenil příběh Phila Kessela!





Branky a nahrávky

7. Fabbri (Bertuzzi, Larkin), 37. Vrána (Zadina, Rasmussen) – 2. Boyd (Schmaltz, Mayo), 9. Ritchie (Hayton, Eriksson), 14. Chychrun (Hayton, Eriksson), 22. Schmaltz (Keller, Gostisbehere), 22. Chychrun (Hayton, Ritchie), 25. Ritchie (Moser, Schmaltz), 39. Schmaltz (Keller, Boyd), 45. Fischer (Chychrun, Crouse), 51. Keller (Strälman).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 30 | Přesilová hra: 2/4 – 0/1 | Trestné minuty: 8 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 20 zákroků, 7 OG, úspěšnost 74,1 %, odchytal 56:15

Thomas Greiss (DET) – 1 zákrok, 2 OG, úspěšnost 33,3 %, odchytal 3:45

Karel Vejmelka (ARI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:12

Filip Zadina (DET) – 0+1, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:21

Jakub Vrána (DET) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:44

Karel Vejmelka (ARI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Nick Schmaltz (ARI) - 2+2

2. Jakob Chychrun (ARI) - 2+1

3. Nick Ritchie (ARI) - 2+1

ST. LOUIS BLUES - OTTAWA SENATORS

1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Ottawa vyloupila St. Louis

Hokejisté St. Louis nepodali nejlepší výkon a zaplatili za to. Ottawa využila slabšího dne soupeře a po zodpovědném výkonu vyhrála s přehledem 4:1.

Branky a nahrávky

15. Perron (O'Reilly) – 12. Stützle (White, Norris), 22. Norris (Stützle, White), 48. Tkachuk (Norris), 58. Formenton (Stützle).

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:09

Anton Forsberg (OTT) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Brady Tkachuk (OTT) - 1+0

2. Anton Forsberg (OTT) - 22 zákroků

3. Josh Norris (OTT) - 1+2

NASHVILLE PREDATORS - DALLAS STARS

2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Důležitý obrat Predators

Souboj sousedů v tabulce přinesl parádní bitvu a radostné chvíle pro fanoušky a hráče Predators. Nashville v domácím klání prohrával o jeden gól, v závěrečných minutách ale dokázal duel otočit a vyhrál 2:1.

Branky a nahrávky

54. Johansen (Carrier, Duchene), 59. Josi (Fabbro) – 41. Klingberg (Lindell, Gurjanov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 58:37

Juuse Saros (NSH) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 13:41



Tři hvězdy utkání

1. Roman Josi (NSH) – 1+0

2. Ryan Johansen (NSH) – 1+0

3. Jake Oettinger (DAL) – 29 zákroků

MINNESOTA WILD - NEW YORK RANGERS

5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

Minnesota pořádně zabrala

Důležitá výhra pro sebevědomí hráčů Minnesoty, kterým se v poslední době příliš nedařilo. Wild si vyšlápli v domácím prostředí na Rangers a vyhráli 5:2. Dva góly vstřelil Kevin Fiala.

Branky a nahrávky

11. Hartman (Kaprizov), 15. Eriksson Ek (Foligno, Greenway), 30. Fiala (Boldy, Foligno), 34. Foligno (Dumba, Brodin), 38. Fiala (Zuccarello) – 26. Hunt (Strome, Panarin), 29. Zibanejad.

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 25 | Přesilová hra: 1/1 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (MIN) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (NYR) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:15



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Fiala (MIN) - 2+0

2. Marcus Foligno (MIN) - 1+2

3. Cam Talbot (MIN) - 23 zákroků

WINNIPEG JETS - TAMPA BAY LIGHTNING

7:4 (3:3, 0:0, 4:1)

Jets dali Tampě sedm gólů!

Skvělý ofenzivní výkon Winnipegu přinesl sedm vstřelených branek a vítězství nad Tampou. Lightning nebyli v zadních řadách ve své kůži...

Branky a nahrávky

5. Scheifele (Stanley, Schmidt), 7. Lowry (Dillon, Ehlers), 15. Stastny (Pionk, Scheifele), 48. Dubois (Connor, Morrissey), 50. Connor, 55. Morrissey (Scheifele, Wheeler), 58. Stastny (Wheeler, Scheifele) – 12. McDonagh (Joseph), 17. Killorn (Perry, Stamkos), 18. Hedman (Kučerov, Cirelli), 58. Colton (Rutta, Raddysh).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 58:10



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (TBL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:58

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:45

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:21



Tři hvězdy utkání

1. Mark Scheifele (WPG) - 1+2

2. Kyle Connor (WPG) - 1+1

3. Paul Stastny (WPG) - 2+0

CHICAGO BLACKHAWKS - ANAHEIM DUCKS

8:3 (5:0, 2:3, 1:0)

Vysoká výhra Chicaga

Patrick Kane byl téměř u všeho a připsal si hned šest kanadských bodů. Skvělým výkonem se prezentoval i Ryan Strome, který zkompletoval hattrick. Fanoušci Blackhawks se tentokrát museli bavit.

Branky a nahrávky

2. Strome (Kane, DeBrincat), 8. DeBrincat (Kane, Strome), 14. Kane (DeBrincat, McCabe), 18. Carpenter (Kane, C. Jones), 20. Toews (Hagel), 21. Hagel (McCabe, Murphy), 35. Strome (Kane, S. Jones), 58. Strome (Kane, DeBrincat) – 25. Silfverberg (Steel, Mahura), 28. Zegras (Steel, Lindholm), 28. Henrique (Fowler, Comtois).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (CHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 58:41

John Gibson (ANA) – 8 zákroků, 5 OG, úspěšnost 61,5 %, odchytal 20:00

Anthony Stolarz (ANA) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 39:24



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, 0 účast, střely na bránu 0, TM 0, čas na ledě 12:09



Tři hvězdy utkání

1. Patrick Kane (CHI) – 1+5

2. Dylan Strome (CHI) – 3+1

3. Jake McCabe (CHI) – 0+2

CALGARY FLAMES - WASHINGTON CAPITALS

4:5 (1:0, 1:2, 2:3)

Ovečkin dvěma góly dohnal Jágra

Pod výhru Capitals se dvěma góly podepsal Alexandr Ovečkin, který se v historických tabulkách dostal na stejný počet vstřelených gólů, kolik jich na svém kontě má Jaromír Jágr (766).

Branky a nahrávky

10. Lindholm (Gaudreau, Andersson), 29. Ružička (Mangiapane, Dubé), 44. Kylington (Coleman), 60. Lindholm (Toffoli, Andersson) – 31. Sheary, 34. Ovečkin (Kuzněcov), 49. Mantha (Bäckström, Jensen), 52. Dowd (Fjällby, Jensen), 59. Ovečkin (Wilson, Jensen).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 27 | Přesilová hra: – | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Dan Vladař (CGY) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:29

Vítek Vaněček (WSH) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Dan Vladař (CGY) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:29

Adam Ružička (CGY) - 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 14:26

Vítek Vaněček (WSH) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 60:00

Martin Fehérváry (WSH) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:55



Tři hvězdy utkání

1. Conor Sheary (WSH) – 1+0

2. Nick Jensen (WSH) – 0+3

3. Elias Lindholm (CGY) – 2+0

