Ovečkin připraven hrát nejlepší hokej. Formu nabíral vedle bývalého bitkaře

Všichni víme, že Alexandr Ovečkin není nejlepší vzor životosprávy. Pivečko „na uvolnění“ si podle vlastních slov točí rovnou v kabině. Letní fotky s nadváhou taky leccos prozradily. Protřelý kanonýr si je ale svých rezerv vědom a volný čas proto věnoval intenzivnímu tréninku!

Zatímco spousta hokejistů využila pauzu na Four Nations k rekreaci a nabrání vitamínu D někde v teple u moře - proč ne, unavenému organismu to může tuze pomoct - devětatřicetiletý veterán se rozhodl spojit pobyt v teple s posilovnou. A neuhodli byste, vedle koho!

Ovečkin cvičil v Miami na Floridě s Dariusem Kasparaitisem.

S trochou nadsázky ho lze označit za Radka Dudu ruského hokeje. Kasparaitis je původem Litevec, ale na začátku devadesátých let přibral ruské občanství a reprezentoval tuto zemi. Byl to vyhlášený provokatér, který se neměl problém zamontovat do nějaké té rvačky. Pokud ne přímo bitkař, raubíř to byl pořádný. Po skončení kariéry podobně jako někdejší provokatér Duda dokáže pomoct s přípravou současným hokejovým hvězdám.

S Ovečkinem jezdili na kole, společně bruslili a cvičili.

„Trénujeme pohromadě. Neděláme to často, ale podobně jsme se spojili už během covidové pandemie,“ řekl dnes dvaapadesátiletý Kasparaitis televizi.

Ovečkin vlastní dům v Miami nedaleko Kasparaitise. Během přestávky se tedy oba rozhodli společně potrénovat. V okamžiku, kdy ruskému střelci schází do Gretzkyho rekordu 16 přesných tref a 27 zápasů do konce sezóny, Kasparaitis věří, že mu trénink do závěru ročníku hodně pomůže.

„Je ve skvělé formě a pořád může hrát. Doufám, že už tuhle sezónu pokoří rekord. Má šanci to dokázat, a i kdyby ne, příští sezónu určitě,“ říká bývalý spoluhráč Jaromíra Jágra a Marie Lemieuxe.

Ovečkin si po loňském tápání drží víc než bod na zápas a vzdor rekonvalescenci zlomené nohy je s 26 zásahy nejlepším střelcem Capitals. Dává 0,66 gólů na utkání, což je při udržení tempa do konce sezóny 18 branek.

„Jeho nejlepší hokej teprve přijde,“ věštil před pauzou trenér Spencer Carbery.

