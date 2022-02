Ovečkin promluvil: Prosím, už žádnou válku

U žádného sportovce se nečekalo na vyjádření k současné situaci víc než u Alexandera Ovečkina. Dle svého klubu potřeboval na odpověď víc času. Nyní situaci na Ukrajině pro média okomentoval.

Šestatřicetiletý útočník, který v minulosti vyjádřil podporu prezidentovi Ruska Vladimiru Putinovi, řekl, že doufá, že bude válka brzo za námi a svět bude žít v míru.

„Prosím, už žádné války,“ řekl Ovečkin při pátečním setkání s novináři. „Je jedno, kdo válčí, jestli je to Rusko, Ukrajina, nebo jiné země. Všichni chceme žít v míru.“

Když byl dotázán na to, jestli stále podporuje Putina, odpověděl, že to je jeho prezident, ale že není politik ale sportovec. „No, je to můj prezident,“ dodal. „Ale do politiky moc nejsem, jsem sportovec. Na tu situaci nemám vliv, ale doufám, že bude brzo po všem. Pro obě strany je to těžké, už aby byl konec.“

Pro Ovečkina rozhodně není příjemné, že se jeho celá rodina nachází v Moskvě.

„Moje rodina je v Moskvě. Samozřejmě, že vnímám, co se tam všechno děje,“ pokračoval. „Nechci vidět zraněné nebo mrtvé lidi. Jak jsem řekl, snad bude brzo po všem a budeme moct žít v lepším světě.“

Ovečkin byl pod palbou kritiky i poté, co vyjádřil svůj postoj k probíhajícímu konfliktu. Důvodem byl fakt, že na jeho instagramovém profilu má na své profilové fotce stále fotku s ruským vůdcem Putinem.

„My lidé nemůžeme nic dělat. Musíme doufat, že to brzo skončí a že bude všechno v pořádku,“ dodal.

Washington Capitals captain Alex Ovechkin media availability after practice in Philadelphia. pic.twitter.com/y2gxFpV3CL — Washington Capitals (@Capitals) February 25, 2022

