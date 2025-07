Ovečkin rázně odmítá konec: Tohle jsou nesmysly. V NHL klidně můžu pokračovat

Alexander Ovečkin se zúčastnil exhibičního utkání ruských hvězd NHL proti nejlepším hráčům KHL a při vysoké výhře 15:3 se samozřejmě zapsal mezi střelce. Po zápase usedl před novináře a mimo jiné okomentoval spekulace o svém možném odchodu z NHL.

Ovečkin má před sebou poslední sezonu v rámci svého současného pětiletého kontraktu s Washingtonem. Právě to odstartovalo vlnu spekulací, že by rok 2025/26 mohl být jeho poslední v NHL.

Zvěsti ještě rozvířila chyba z marketingového oddělení Capitals, které v e-mailu některým permanentkářům oznámilo, že jde o „Oviho poslední ročník“. Klub následně chybu popřel s tím, že o žádném rozhodnutí zatím nepadlo ani slovo.

Na povrch se pak dostal i rozhovor Ovečkinovy manželky Nastyi, která uvedla, že po skončení kontraktu se rodina plánuje vrátit natrvalo do Moskvy. Právě na to se reportéři Ovečkina zeptali i po utkání a odpověď byla jednoznačná.

„Moje žena nic takového nepotvrdila,“ reagoval Ovečkin. „Řekla jen, že možná budeme hrát v Rusku. Může se stát cokoli. Neřekla žádné datum. To, co se z toho pak vyrobilo, jsou nesmysly, které nás staví do nepříjemné pozice.“

A co možnost, že bude hrát v NHL i po příští sezoně? „Samozřejmě, že je to možné. Uvidíme, jak se budu cítit. Všechno je otevřené.“

Podobně to vidí i vedení Capitals. Prezident hokejových operací Brian MacLellan potvrdil, že v klubu zatím žádnou čáru za Ovečkinovou kariérou nedělají.

„U něj si musíte nechat vždycky otevřená vrátka,“ řekl MacLellan. „Letos si sezonu užil, tým měl dobrou chemii a šlapalo nám to. Věřím, že přijde zase připravený a pak se uvidí, kam nás to zavede.“

Manažer Chris Patrick doplnil, že s Ovečkinem po sezoně proběhla upřímná debata i o jeho roli. „Je si vědom, kde se v kariéře nachází. Čtyřicítka je výjimečný věk pro hráče, a že při tom střílí tolik gólů, je neuvěřitelné. On a trenér Carbery mají dobrý vztah, takže věřím, že se dokážou otevřeně bavit o jeho roli i vytížení.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+