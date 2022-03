Ovečkin? Také Malkin má máslo na hlavě a teď se bojí promluvit

V sobotu rozhodl jedinou brankou utkání Pittsburghu s NY Rangers. Normálně by nakráčel mezi novináře, aby probral svou 75. vítěznou trefu v NHL. Jenomže teď se Jevgenij Malkin z haly doslova vypařil. A přestože se zástupci žurnalistické velmoci snaží, zatím z něj nedostali slovo.

K čemu, to asi není těžké uhodnout.

Nejde o to, že je Malkin Rus. On je bohužel také podporovatelem Vladimira Putina. Když jeho reprezentační kolega a vrstevník Alexandr Ovečkin zakládal v roce 2017 „Putin Team“ na podporu kontroverzního prezidenta, kamarád nechyběl v zástupu přívrženců.

Rovněž se zapojil do kampaně na sociálních sítích. „Nikdy jsem neskrýval svůj postoj k našemu prezidentovi, vždycky jsem ho otevřeně podporoval,“ napsal Malkin v té době na Instagram. „Věřím, že je nás takových víc. Spojme se a ukažme všem jednotné a silné Rusko!“

Přání rodáka z Magnitogorsku se po letech rozhodně neplní. Současné Rusko určitě není jednotné stran vpádu na Ukrajinu a už vůbec ho celý akt neposílí. Explicitní náklady války se odhadují na miliardy dolarů denně, nadto na Rusko tvrdě dopadají mezinárodní sankce, které ho uzavírají do čím dál větší izolace.

Malkin je nyní podobně jako Ovečkin v pasti. Odsoudit válku na Ukrajině znamená riskovat přinejmenším osud svých blízkých v Rusku, ne-li existenci vlastní. Liknavost, kličkování či fráze mu zase nadělají nepřátele ve zbytku světa, včetně toho, v němž profesionálně působí.

Oba jsou dobře placeni v amerických dolarech. Malkin dosud vydělal 118 miliónů dolarů před zdaněním. Ovečkin 128 mil. Tyto sumy je řadí do TOP FIVE nejlépe vydělávajících hráčů v historii NHL. Ovečkin je třetí, Malkin pátý. V zámoří už se objevují rýpavé komentáře, v jaké měně svá aktiva přechovávají? Pokud část převedli domů do rublů, hodnota výdělku se brzo rozplizne v inflaci.

Pittsburghský list Post-Gazette slíbil ruského útočníka s otázkou na Ukrajinu konfrontovat už před několika dny. Zatím bez úspěchu. Malkin je všechno, jenom ne zdatný řečník. Mistr jednoduchý vět, jehož angličtina dlouho budila úsměvy. Ať už ho novináři doženou nebo ne, žádnou sebereflexi rozhodně nečekejme.

