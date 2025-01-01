NHL.cz na Facebooku

Ovečkin ve filmu? Možná bude celý seriál!

11. srpna 16:00

Jiří Lacina

Má toho za sebou víc než dost. V minulé sezóně pokořil historický rekord, který byl ještě před pár lety považován za nepřekonatelný. A tak vznikl nápad svěřit jeho životní příběh filmu.

Alexandr Ovečkin navázal partnerství s ruskou technologickou společností za účelem výroby filmu, možná seriálu v dokumentární podobě o své kariéře v NHL. Společnost Yandex a její streamovací platforma Kinopoisk ohlásily dohodu s ruskou megahvězdou minulý týden.

Legenda Washington Capitals a největší střelec historie NHL se spojil s technologickou společností, aby společně vytvořili dokumentární film případně i celou sérii mapující nevšední hokejovou kariéru a život. Projekt bude produkovat pobočka Yandexu s názvem Plus Studio a vysílat by ho měla platforma KinoPoisk, kterou Yandex vlastní.

Rodák z Moskvy bude v rámci této dohody současně působit jako ambasador Yandexu.

Dokument bude natáčen převážně v Severní Americe, s níž je ruský střelec spjat od roku 2005. Washington ho draftoval coby jedničku už o rok dříve, vstup do NHL oddálila roční výluka.

Ovečkin nabídne nejen pohled na své rekordy a góly (do mety 900 mu schází tři zásahy), ale i svůj svět hokejového lídra, osobní růst a životní příběh od začátků v ruské KHL až po triumfy s Capitals. Hokejista a jeho zástupci dali tvůrcům volnou ruku s přístupem k jeho životu a kariéře, dokument by tedy měl být velmi detailní a obsáhlý.

Projekt přichází v době, kdy Ovečkin vstupuje do poslední sezóny aktuálně platného kontraktu. Přichází bohužel také v době, kdy hokejistova kontroverze čím dál víc rozčiluje spoustu fanoušků. Ovečkin se v minulosti opakovaně zpolitizoval veřejnou podporou Vladimira Putina, jehož vojska válčí už čtvrtým rokem na Ukrajině. Což je těžké ignorovat.

V září bude Ovečkinovi čtyřicet. Konkrétní plány na konec v NHL zatím neoznámil, jedno ale jisté. Jeho srdce pořád touží po poháru. Aktuálně trénuje a snaží se zredukovat nadváhu, s níž poslední roky hlavné v létě očividně bojuje. „Všechno je v pořádku, připravujeme se s pozitivním přístupem a dobrou náladou,“ ujistil nedávno fanoušky.

