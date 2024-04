Ovečkin? Z festivalu otrlého diváka je rekordní sezona!

Do února to byla otřesná podívaná. Alex Ovečkin se po ledě mnohdy sotva ploužil, tvrdošíjně trávil na ledě celé přesilovky, vehementně se opíral do každého puku, co se k němu v útočném pásmu dostal. Washington prohrával, ruský šutér byl po 43 duelech na pouhých osmi trefách. Po přestávce pro All-Star Game se všechno zlomilo. A kapitán Caps má nové maximum NHL, přičemž rekordním golem posunul svůj mančaft do postupové osmičky.

22 gólů v 32 zápasech.

Fantastická vizitka, viďte?

Ovečkin se po Utkání hvězd (nominace ho tentokrát minula, z kabiny Capitals jel Tom Wilson) pár přesnými zásahy chytil. Získal zpět sebedůvěru, pookřál. Rozjel se a řetěz mu doteď nespadl. Byl odpočatý, připravený zlomit neveselý vývoj sezony.

A povedlo se. Naplnila se slova centra Dylana Stromea, který v Ovečkinově nejplonkovějším období ujišťoval brankáře Charlieho Lindgrena: “Najde cestu, jak nasázet 30 branek. Nebudu překvapený, když to zvládne.”

Tu třicátou vstřelil Ovečkin v noci na středu, když z levé strany propálil kolem vyrážečky Alexe Lyona v kleci detroitských Red Wings. Byl to vítězný gól v zápase, o kterém ve Washingtonu mluvili jako o klíčovém. A partii, kterou nutně musí vyhrát.

Vždyť stáli proti přímému konkurentovi v neskutečně vyrovnaném boji o postup do play-off.

“Má skvělou střelu. Jeli dva na jednoho a využil toho, že se Lyon začal přesouvat, aby si pohlídal i případnou přihrávku. Jakmile uviděl volné místečko, skóroval. Tak to u něj bývá. Byl to důležitý gól, ohromně nám pomohl,” smekl před Ovečkinem Strome.

Třicítku pokořil majitel devíti Richardových trofejí už poosmnácté v kariéře, čímž stanovil nový rekord NHL. Odpoutal se od Mikea Gartnera, kterému se to povedlo sedmnáctkrát. Gartner, známý coby excelentní bruslař, měl pro moskevského rodáka připravenou zdravici a popřál mu hodně štěstí při nahánění Waynea Gretzkyho.

Ovečkinovi už stačí jen 42krát rozsvítit červené světlo. Kdo by to ještě začátkem února řekl…

Mimochodem, se 129 vítěznými trefami napříč kariérou už může pokukovat i po dalším ligovém maximu. Po tom, co drží se 135 “game winnery” Jaromír Jágr.

“Je to o dlouhodobé výkonnosti, samozřejmě o zdraví a také o mých spoluhráčích, kteří mi vytvářejí šance,” pověděl Ovečkin o překonání Gartnera. “Je to pro mě velká věc.”

Byl terčem posměchu, teď si zaslouží za strhující střelecké tempo, které může vynést týmový sukces, komplimenty.

Share on Google+