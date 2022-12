Ovečkin zkompletoval hattrick a dal 800. gól v NHL! Toronto naprosto rozebralo Anaheim

Hlavní postavou noci se stal Alexandr Ovečkin, který na ledě Chicaga dal tři góly a dosáhl na metu 800 vstřelených branek v NHL! Z týmů pak nejvíce zářilo Toronto, které porazilo Anaheim jednoznačně 7:0.

TORONTO MAPLE LEAFS - ANAHEIM DUCKS

7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Toronto převálcovalo Anaheim

Toronto bylo jasným favoritem a to se nakonec projevilo i na ledě. Toronto nasázelo svému soupeři sedm gólů a vyhrálo jednoznačně 7:0. Do branky Ducks se dostal i Lukáš Dostál, jenž nahradil v polovině zápasu zraněného Johna Gibsona. Mnoho štěstí ale neměl.

Branky a nahrávky

2. Kerfoot (Engvall, Timmins), 9. Tavares (Marner, Timmins), 33. Brodie (Timmins, Matthews), 37. Bunting (Marner, Holl), 43. Kerfoot (Giordano, Holmberg), 46. Engvall (Sandin, Holmberg), 59. Joe. Anderson (Sandin, Aston-Reese).

Statistiky

Střely na bránu: 42 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 30:48

Lukáš Dostál (ANA) – 10 zákroků, 5 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 29:12



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, +2 účast, 0 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:30

Lukáš Dostál (ANA) – 10 zákroků, 5 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 29:12



Tři hvězdy utkání

1. Ilja Samsonov (TOR) - 28 zákroků

2. Alexander Kerfoot (TOR) - 2+0

3. Conor Timmins (TOR) - 0+3

FLORIDA PANTHERS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Bobrovskij vynuloval Columbus

Sergej Bobrovskij odchytal velmi dobré utkání a proti svému bývalému klubu udržel čisté konto. Florida se naopak prosadila čtyřikrát a získala důležité dva body.

Branky a nahrávky

10. Montour (Forsling, Reinhart), 24. M. Tkachuk (Reinhart, Barkov), 40. Barkov (Forsling, M. Tkachuk), 59. Reinhart.

Statistiky

Střely na bránu: 27 - 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Elvis Merzlikins (CBJ) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:18



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Sergej Bobrovskij (FLA) – 22 zákroků

2. Matthew Tkachuk (FLA) – 1+1

3. Aleksander Barkov (FLA) – 1+1

NEW JERSEY DEVILS - DALLAS STARS

1:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Dallas našel recept na New Jersey

New Jersey potřetí v řadě prohrálo. Dallas podal na ledě velmi dobrý výkon a vyrovnané utkání dotáhl do zdárného konce, o čemž rozhodl dvěma góly do prázdné klece.

Branky a nahrávky

28. Wood (Bahl, Šarangovič) – 27. Dellandrea (R. Suter), 40. Hintz (Heiskanen, J. Robertson), 59. Lindell, 60. Marchment (Seguin).

Statistiky

Střely na bránu: 36 - 32 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (DAL) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 60:00

Akira Schmid (NJD) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 58:12



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 13:27

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 16:56



Tři hvězdy utkání

1. Scott Wedgewood (DAL) – 35 zákroků

2. Akira Schmid (NJD) – 28 zákroků

3. Roope Hintz (DAL) – 1+0

BUFFALO SABRES - LOS ANGELES KINGS

6:0 (0:0, 0:0, 6:0)

Selhání Kings

Vyrovnané utkání přineslo ve třetí části něco, co nikdo nečekal. Buffalo nasázelo během poslední dvacetiminutovky šest gólů a svého soupeře zcela zničilo. Kings vybouchli a nedokázali se vrátit do zápasu.

Branky a nahrávky

42. T. Thompson (Cozens), 50. V. Olofsson (Asplund, Jost), 51. Peterka (Quinn, Asplund), 55. Tuch (Thompson, Cozens), 57. T. Thompson (Dahlin, Tuch), 59. Krebs (V. Olofsson, Asplund).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 40 | Přesilová hra: 3/6 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Craig Anderson (BUF) – 40 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:50

Pheonix Copley (LAK) – 25 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Craig Anderson (BUF) – 40 zákroků

2. Tage Thompson (BUF) – 2+1

3. Dylan Cozens (BUF) - 0+3

BOSTON BRUINS - NEW YORK ISLANDERS

4:3sn. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)

Pastrňák rozhodl nájezdy

Hrdinou samostatných nájezdů se nakonec stal David Pastrňák, který dokázal proměnit ten rozhodující a nasměroval Boston k vítězství. Islanders podali na ledě Bruins velmi dobrý výkon.

Branky a nahrávky

7. DeBrusk (Pastrňák, McAvoy), 8. DeBrusk (Hall, Zacha), 39. Forbort (Zacha, DeBrusk), rozh. náj. Pastrňák – 11. Bailey (Dobson, Nelson), 32. Dobson (Bailey, Clutterbuck), 45. Cizikas (Aho).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 64:20

Semyon Varlamov (NYI) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 0+1, +1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na led 22:01

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:43

Pavel Zacha (BOS) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:43



Tři hvězdy utkání

1. Jake DeBrusk (BOS) – 2+1

2. Pavel Zacha (BOS) – 0+2

3. Noah Dobson (NYI) – 1+1

TAMPA BAY LIGHTNING - SEATTLE KRAKEN

6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Tampa dala šest gólů Seattlu

Tampa ukázala svoji sílu. Lightning byli v útočném pásmu hodně nebezpeční a dokázali se šestkrát prosadit, po čtvrtém gólu vyhnali dokonce Philippa Grubauera na střídačku. Seattle naopak v útoku zklamal a i když si připsal více střeleckých pokusů, tak se prosadil pouze dvakrát.

Branky a nahrávky

2. Cole (Kučerov, Hagel), 8. Černák (Point, Kučerov), 33. Perry (Colton, Sergačjov), 34. Point (Kučerov, Hedman), 36. Colton (Sergačjov, Cirelli), 46. Stamkos (Hedman, Cirelli) – 19. McCann (Eberle), 60. Donato (Gourde).

Statistiky:

Střely na bránu: 30 – 38 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 19 – 29



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00

Philipp Grubauer (SEA) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 34:12

Martin Jones (SEA) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 25:41



Česká a slovenská stopa:

Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 16:52



Tři hvězdy utkání:

1. Nikita Kučerov (TBL) - 0+3

2. Brayden Point (TBL) - 1+1

3. Michail Sergačjov (TBL) - 0+2

DETROIT RED WINGS - CAROLINA HURRICANES

0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Fotbalová výhra pro Carolinu

O výhře Caroliny na ledě Detroitu rozhodla jediná vstřelená branka. V 18. minutě se v přesilové hře prosadil Brady Skjei a nasměroval svůj tým k vítězství. Red Wings se ze všech sil snažili následně vyrovnat, u branky soupeře ale neměli štěstí.

Branky a nahrávky

18. Skjei (Jarvis, Kotkaniemi).

Statistiky:

Střely na bránu: 27 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 57:50

Pjotr Kočetkov (CAR) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa:

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 1 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:43

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:53

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:01



Tři hvězdy utkání:

1. Pjotr Kočetkov (CAR) – 27 zákroků

2. Ville Husso (DET) – 26 zákroků

3. Brady Skjei (CAR) – 1+0

NASHVILLE PREDATORS - EDMONTON OILERS

3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

Hvězdy Oilers září

Connor McDavid a Leon Draisaitl znovu dovedli svůj tým k vítězství. Německý hokejista byl tentokrát produktivnější a připsal si hned pět kanadských bodů. McDavid měl o jeden bod méně.

Branky a nahrávky

2. Glass (Josi, Sissons), 24. R. Johansen (F. Forsberg, Jankowski), 30. Fabbro (Trenin, Josi) – 9. Hyman (Bouchard, McDavid), 15. Hyman (Draisaitl, McDavid), 20. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Barrie), 25. Draisaitl (Hyman, McDavid), 39. McDavid (Draisaitl, Barrie), 58. Hyman (Draisaitl, Ceci).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 37 | Přesilová hra: 0/5 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (NSH) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 59:18

Jack Campbell (EDM) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:50



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) - 2+3

2. Connor McDavid (EDM) - 1+3

3. Zach Hyman (EDM) - 3+1

WINNIPEG JETS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

5:6 (1:2, 2:1, 2:3)

Přestřelka pro Vegas

V kanadském Winnipegu padlo hned jedenáct branek a k vidění bylo pohledné utkání. Domácí fandy ale nakonec bude mrzet výsledek, jelikož Jets prohráli 5:6. Vegas o své výhře rozhodlo v samotném závěru, kdy dokázalo dát dvě slepené branky.

Branky a nahrávky

10. Scheifele (Morrissey, Wheeler), 32. Barron (Lowry, Samberg), 37. Gagner (Dillon, Stenlund), 41. Scheifele (Connor), 60. Scheifele (Dubois, Dillon) – 12. Miromanov (Re. Smith, W. Karlsson), 20. Ma. Stone (Hague, Stephenson), 36. Ma. Stone (Stephenson), 50. Marchessault (Miromanov, Stephenson), 58. Marchessault (Miromanov, Stephenson), 59. W. Karlsson (Re. Smith, McNabb).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 58:50

Adin Hill (VGK) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Marchessault (VGK) – 2+0

2. Mark Scheifele (WPG) – 3+0

3. Mark Stone (VGK) – 2+0

COLORADO AVALANCHE - PHILADELPHIA FLYERS

3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Colorado přetlačilo Flyers

S ohledem na zranění klíčových hráčů odehrálo Colorado velmi dobré utkání a nakonec ho dokázalo dotáhnout do vítězného konce. Flyers se pokoušeli v samotném závěru při hře bez brankáře srovnat, Pavel Francouz ale svůj tým podržel a dovedl ho k vítězství.

Branky a nahrávky

30. D. Toews (Compher, L. O'Connor), 36. Lehkonen (E. Johnson), 52. Compher (Lehkonen) – 13. York, 57. J. van Riemsdyk (Konecny, Hayes).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Pavel Francouz (COL) - 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Felix Sandström (PHI) - 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 56:20



Česká a slovenská stopa

Pavel Francouz (COL) - 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Lukáš Sedlák (PHI) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:03



Tři hvězdy utkání

1. Artturi Lehkonen (COL) - 1+1

2. J.T. Compher (COL) - 1+1

3. Cam York (PHI) - 1+0

CHICAGO BLACKHAWKS - WASHINGTON CAPITALS

3:7 (1:2, 1:2, 1:3)

Ovečkin se blýskl hattrickem

Alexandr Ovečkin dal na ledě Chicaga tři góly a stal se třetím hráčem v historii, kterému se povedlo vstřelit v NHL 800 gólů! Capitals vyhráli vysoko 7:3 a potvrdili zlepšenou formu.

Branky a nahrávky

19. T. Johnson (McCabe, Khaira), 32. J. Toews (Raddysh), 59. Domi (Mitchell, P. Kane) – 1. Ovečkin (Carlson, Sheary), 9. Ovečkin (Sheary, Milano), 25. T. van Riemsdyk (Ovečkin, D. Strome), 38. Dowd (Hathaway, Aube-Kubel), 47. Ovečkin (Mantha, Kuzněcov), 49. Mantha (Jensen), 60. Orlov (Aube-Kubel, Hathaway).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 23 zákroků, 7 OG, úspěšnost 76,7 %, odchytal 60:00

Charlie Lindgren (WSH) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:44



Česká a slovenská stopa v utkání

Petr Mrázek (CHI) – 23 zákroků, 7 OG, úspěšnost 76,7%, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Alexandr Ovečkin (WSH) – 3+1

2. Conor Sheary (WSH) – 0+2

3. Anthony Mantha (WSH) – 1+1

SAN JOSE SHARKS - ARIZONA COYOTES

3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Hertlův gól pomohl Sharks k vítězství

Celý duel velmi brzy odstartoval gólem Tomáš Hertl, který poslal Sharks do vedení. San Jose následně ještě jeden přidalo a své vedení si dokázalo úspěšně hlídat. Coyotes se sice dvakrát dostali na dostřel, ani jednou však nevyrovnali.

Branky a nahrávky

4. Hertl (Šimek, Harrington), 5. Bonino (E. Karlsson, Gadjovich), 29. Sturm (Bonino, Harrington) – 19. Crouse (Keller, Gostisbehere), 43. Bjugstad (Nemeth, Maccelli).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:54

Karel Vejmelka (ARI) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:41



Česká a slovenská stopa

Radim Šimek (SJS) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:08

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:42

Karel Vejmelka (ARI) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:41



Tři hvězdy utkání

1. Nick Bonino (SJS) - 1+0

2. Scott Harrington (SJS) - 0+2

3. Radim Šimek (SJS) - 0+1

