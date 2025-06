Ovečkinova budoucnost v NHL? Manželka má jasno

To téma se přetřásá pořádně dlouho. Když už se Alexandr Ovečkin posunul na první místo historické statistiky nejlepších střelců, spekuluje se, jaký náskok si vytvoří. Smlouvu má ještě na jeden rok. Někteří fanoušci věří, že sezón ve Washingtonu přidá ještě několik.

Ovečkin určitě má potenciál hrát profesionální hokej i po čtyřicítce. Zdraví mu vždycky drželo, vážných zranění měl minimum. A když už nějaké přišlo, jako naposledy zlomená noha, zotavil se obdivuhodně rychle. Bude to ale NHL, kde chce trávit roky po čtyřicítce?

Aktuálně se do všeho vložila manželka Anastasia. Ruské síti aif.ru řekla, že kapitán Washingtonu se pravděpodobně do NHL po sezóně 2025-26 nevrátí.

„Alexandr má pořád smlouvu na rok. Takže to odehrajeme příští sezónu a potom se vrátíme do Moskvy, do našeho domova. Zůstaneme v Rusku, ano,“ cituje ruský zdroj Washington Times.

Sám Ovečkin už v minulosti naznačil, že by rád zakončil kariéru doma. Přímo se ale nevyjádřil, kdy míní v NHL končit. V Rusku zřejmě naváže na působení v Dynamu Moskva, kde odehrál před odchodem do NHL čtyři sezóny. Do NHL odcházel coby dvacetiletý, protože se narodil 17. září, těsně po limitu, který by umožňoval vstup na draft 2003. A sezónu 2004-05 zhatila výluka.

V posledních dvou sezónách před odchodem za moře odehrál za Dynamo 53 a 37 zápasů a nastřílel po 13 brankách. Ovečkin už nyní pracuje jako „poradce“ klubu a hrál za něj i během výluky 2012-13.

Zvěsti o odchodu zesílily minulý týden, když Capitals poslali marketingový e-mail vybraným fanouškům, ve kterém tvrdili, že příští sezóna bude Ovečkinovou poslední. Zpráva měla povzbudit fanoušky, aby si rezervovali svá místa na rozlučkové turné Great Eight.

Představitelé Capitals e-mail rychle stáhli a dementovali.

Sám Ovečkin byl ohledně své budoucnosti nejasný i po překonání rekordu Wayna Gretzkyho. „Ještě jsem o tom nepřemýšlel, ale uvidíme, co se stane,“ řekl novinářům po vypadnutí Capitals ve druhém kole play off. „Pokusím se udělat maximum, abych byl příští rok dobrý a uvidíme.“

Možná ví manželka víc než my.

Čas ukáže.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+