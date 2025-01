Ovečkinova forma ohromuje. Dosáhne rekordu rychleji než Gretzky?

Skoro šest týdnů nehrál. Přesto je čtvrtý v klubovém bodování a na druhého ztrácí jen tři body. Od návratu dal čtyři góly v pěti zápasech. Alexandr Ovečkin popírá čas a všechny předsudky, s nimiž ho poslední rok vnímala hokejová veřejnost.

Dokonce i Václav Nedomanský řekl v sobotu ve studiu Novy Sport, že sledovat Ovečkina třeba při rozbruslení znamenalo vidět flegmaticky působící hráče, bez velkého zájmu o dění kolem sebe. V přípravném kempu se po ledě ploužil, jako by ho trénink vůbec nebavil. V létě bavily hokejový svět jeho fotky s odhaleným břichem. Do toho klidně přiznal, že pivo po zápase hned v kabině je v jeho případě samozřejmostí.

Už loni se v první polovině sezóny střelecky trápil. Leckdo se bál, aby z honu za rekordem nebyla nedůstojná fraška. Jenomže devětatřicetiletý Rus patří letos znovu k nejproduktivnějším hráčům svého mužstva. A kdyby se nezranil, mohl reálně usilovat o další Maurice Richard Trophy.

Momentálně je na kótě 872. Gretzky (894) se blíží, a dokonce i přes mnohatýdenní absenci není nereálné dosáhnout ho ještě letos. Rus má letos 19 branek ve 23 zápasech… Před sebou při plném zdraví ještě 43 utkání. Potřebuje dalších 23 přesných zásahů.

Gretzky nastřádal 894 tref v 1487 zápasech. Ovečkin zatím nastoupil ke 1449 utkáním. Do konce sezóny se může teoreticky posunout na 1492 zápasů.

Otázka už nezní, zda Gretzkyho překoná. Otázka zní, jestli jeho výkon dosáhne rychleji než nejslavnější hokejista historie.

Přemýšlel o tom takto někdy? „Ne,“ odpověděl Ovečkin se smíchem novinářům, přičemž při odchodu brblavě dodal „Ježíši…“

Střelecky apetit ruského veterána je ve velkém kontrastu s Gretzkyho formou z poslední fáze kariéry. Borec, který kdysi nasázel 92 branek za sezónu, jich dal v posledním roce jen 9. „To býval před lety tvůj lepší víkend, teď jsi na to potřeboval celou sezónu…“ přiznal Gretzky s odstupem, co formovalo jeho rozhodnutí s hokejem ve 38 letech skončit.

Novináři už berou do ruky kalkulačky a vyhlíží den, kdy se to stane. Ovečkin to neřeší. Ale pohodu kvituje. „Cítím se lépe a lépe každým zápasem. Beru to,“ říká k aktuální formě.

Přestože Wayne Gretzky varoval, že útočník Washingtonu může postupně znervóznět, pomalu se chystá následovat zápasy Capitals, až se bude Ovie k rekordu blížit. Podobně s ním kdysi cestoval Gordie Howe, když měl v roce 1989 padnout jeho rekord v bodech (1851). Také nynější pokořený by rád osobně pogratuloval.

Gretzky překonává bodový rekord 15. října 1989:



Gretzky překonává gólový rekord 23. března 1994:

Share on Google+