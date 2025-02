Ovečkinova superforma? Třese se nejen Gretzky, ale také Jágr

Alexandr Ovečkin opět připomíná světu, proč je považován za jednoho z největších hokejových střelců všech dob. S 32. hattrickem kariéry proti Edmontonu Oilers se přiblížil na pouhých 13 gólů od překonání legendárního rekordu Wayna Gretzkyho. Další rekord pak už téměř jistě sebere Jaromíru Jágrovi.

Jeho spoluhráči jen těžko hledají slova obdivu. Brankář Charlie Lindgren dokonce neváhal označit Ovečkina za nejlepšího hokejistu světa. Každý zápas je podle něj důkazem, že se dívají na něco výjimečného. „Tohle je čistá dominance. Jsem šťastný, že můžu být součástí jeho cesty,“ přiznal Lindgren.

Ovečkin ale neusíná na vavřínech. Každý gól ho žene vpřed a je jasné, že ho rekordní mety jen tak neuspokojí. I když tvrdí, že na rekord nemyslí, jeho výkony na ledě říkají něco jiného – hraje možná nejlepší hokej posledních let. Po zranění, kvůli kterému vynechal 16 zápasů, se vrátil s neuvěřitelnou energií a skóruje v tempu, které by mu záviděli i mladší soupeři.

Jeho spoluhráč Tom Wilson žertoval, že proti takovému střelci se ani nemá cenu snažit bojovat o týmové vedení v počtu gólů. „Sotva dáte gól a Ovi už chce zpátky na led, aby dal další dva. Nikdy jsem neviděl hráče s takovou chutí vyhrávat,“ smál se Wilson.

Nejvíc znepokojující pro jeho soupeře? I v téměř 39 letech má Ovečkin na ledě stále stejnou chuť jako na začátku kariéry. „Nemůžete tohle napsat ani do pohádky,“ řekl s úsměvem trenér Spencer Carbery. „Kdyby měl trochu víc štěstí, klidně by dneska dal šest gólů.“

Pokud si udrží současné tempo, mohl by Ovečkin překonat Gretzkyho rekord už 4. dubna proti Chicagu Blackhawks – a to přímo před domácím publikem ve Washingtonu. Jak sám říká: „Jdu zápas od zápasu. Dneska to byly tři góly, tak proč jich příště nepřidat víc?“

Další metou, kterou Ovečkin během zápasu s Edmontonem vyrovnal, je rekord Jaromíra Jágra v počtu vítězných gólů. Oba velikáni teď dělí první příčku se 135 zásahy, jenže Ovečkin na to potřeboval o 266 zápasů méně. A pokud bude dál pokračovat ve své neúprosné jízdě, nebude trvat dlouho a Jágr zůstane v této statistice už jen jako druhý nejlepší.

