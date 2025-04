Ovečkinův konec? Možná ne tak brzy. Můžu podepsat klidně na dalších 13 let, vtipkuje

Alex Ovečkin sice nedávno přepsal historii NHL, když překonal střelecký rekord Waynea Gretzkyho, ale o konci kariéry zatím rozhodně nemluví vážně. Naopak. V posledních dnech několikrát naznačil, že by po vypršení současné smlouvy mohl ve Washingtonu pokračovat.

V pondělí se kapitán Capitals objevil v populárním pořadu Pata McAfeeho na ESPN – přímo z paluby týmového letadla – a řeč přišla i na to, jak dlouho ještě plánuje hrát. „Mám před sebou ještě rok a pak uvidíme,“ odpověděl Ovečkin s tím, že hokej stále miluje a v kabině se cítí dobře.

Že by to celé byla jen nadsázka? Možná. Ale když minulý týden během „The Gr8 City Celebration“ na pódiu prohodil směrem k majiteli Capitals Tedu Leonsisovi: „Takže prodloužení? Já klidně podepíšu hned na dalších 13 let." úplně jako vtip to už neznělo.

Navíc – proč by končil? Po 20 sezonách má Ovechkin na kontě 896 gólů a forma ho rozhodně neopouští. Letos vynechal kvůli zlomenině nohy jen 16 zápasů, jinak se stále drží mezi lídry týmu a k metě 1000 branek mu chybí „jen“ 104 gólů.

Fyzicky drží skvěle, chuť stále má a tým kolem něj stárne pomaleji, než se čekalo. Capitals mají dobré mladé jádro, trenéra, který to s nimi umí, a v klubu panuje víra, že další útok na Stanley Cup není jen fantazie.

„Samozřejmě, když jsi mladý, připravuješ tělo jinak. Ale jakmile skončí sezona, víš, co máš dělat. Někdy začneš trénovat dřív, jindy později – podle toho, jak dlouho hraješ,“ popsal Ovečkin rutinu, kterou zná zpaměti.

A i když přes léto dává přednost plážovému volejbalu v Turecku před posilovnou, jak říká, v sezoně je připravený. „Jste si jistí, že jsem v kondici?“ smál se McAfeemu. „V létě to se mnou není žádná sláva.“

Teď ale vypadá všechno jinak. Rekord už má, ale sám řekl, že ho žene dál hlavně tým. A pokud bude zdravý a Capitals zůstanou konkurenceschopní, možnost prodloužení smlouvy najednou nevypadá vůbec nereálně.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+