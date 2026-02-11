Ovečkinův návrat domů na spadnutí? Prezident KHL plánuje letní jednání

12. února 7:00David Zlomek
Budoucnost Alexandra Ovečkina je tématem, které se jako pověstný slon v místnosti vznáší nad celou organizací Washington Capitals po celou letošní sezonu. Legendárnímu křídelníkovi vyprší jeho stávající kontrakt v červenci a on sám už dříve připustil, že plánuje odehrát celý aktuální ročník, než učiní definitivní rozhodnutí, co dál.
Ovečkin se během své kariéry nikdy netajil tím, že až jeho čas v hlavním městě USA skončí, rád by se vrátil tam, kde jeho profesionální cesta začala, tedy do dresu Dynama Moskva v KHL. Tato možnost nyní nabírá reálné obrysy, což potvrdil i prezident KHL a bývalý hráč NHL Alexej Morozov.
„Momentálně ho neobtěžujeme, protože má platnou smlouvu v NHL. Saša se plně soustředí na hru, teď si během pauzy užívá čas s rodinou a připravuje se na důležitou část sezony. V létě s ním ale rozhodně probereme úplně všechno. Mluvíme spolu často, vídáme se v létě a probíráme různá témata. Před pár lety se mě ptal, jak to v KHL vypadá, má o lize přehled. Pokud se rozhodne pokračovat v kariéře u nás, budeme nadšeni,“ uvedl Morozov pro agenturu RIA Novosti.
Na druhé straně Atlantiku zatím vládne v otázkách budoucnosti spíše zdrženlivost. Generální manažer Capitals Chris Patrick minulý měsíc prohlásil, že s kapitánem týmu o plánech na případný konec kariéry nebo odchod do Ruska zatím nemluvil. „Tuhle konverzaci jsme vlastně ještě nevedli. Bavili jsme se o tom, kde se nachází náš tým, co podle něj i podle mě potřebujeme, ale nedostali jsme se k jeho budoucnosti mimo letošní rok,“ přiznal Patrick.
I když Ovečkin dosud neučinil žádné oficiální prohlášení, jeho sezona v NHL nese jisté znaky loučení. Často se účastní výměn dresů s hvězdami i velkými rivaly napříč ligou, od Jevgenije Malkina přes Brada Marchanda až po Connora McDavida, a dokonce se setkal i s legendou NBA LeBronem Jamesem. Přestože mu je čtyřicet let, jeho výkonnost neupadá. V dosavadních devětapadesáti zápasech nasbíral 48 bodů a nevynechal jediný duel kvůli zranění. Pokud udrží nastolené tempo, mohl by sezónu zakončit se ziskem 67 bodů.
Spekulace o jeho návratu do vlasti přiživil i Ovečkin sám, jelikož už dříve otevřeně přiznal svou touhu uzavřít profesionální dráhu právě v klubu svého srdce. „Opravdu se chci vrátit a ukončit svou kariéru v Dynamu Moskva,“ prohlásil útočník, který v Dynamu vyrostl a v klubu dodnes působí v poradní roli.
Prezident Dynama Viktor Voronin už loni potvrdil, že je připraven s Ovečkinem zasednout k jednacímu stolu okamžitě poté, co mu vyprší závazky ve Washingtonu.
