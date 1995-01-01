Ovie a další? Jsem nadšený, komu jsem se upsal, září Tuch

6. července 14:00David Zlomek
Titul pro nejaktivnější a nejlépe posilující tým letošního léta v NHL dost možná zamíří do hlavního města USA. Washington Capitals po minulé sezoně, ve které jim uteklo play-off, nenechali nic náhodě a na trhu odpálili ohňostroj velkých jmen. Agresivní přístup vedení nejenže přesvědčil kapitána Alexe Ovečkina k podpisu nové roční smlouvy, ale obrovskou vlnu optimismu vlil do žil i jedné z největších letních akvizic Alexi Tuchovi.
Tuch, který do Washingtonu přišel po letech strávených v dresu Buffala, neskrýval v rozhovoru pro stanici 106.7 The Fan obrovské nadšení: „Naprosto to miluju. Na soupisce došlo k hromadě skvělých vylepšení. Cítím se teď mnohem jistější ve svém rozhodnutí odejít do týmu, který chce okamžitě bojovat o nejvyšší příčky a chce vyhrávat.“
Generální manažer Capitals Chris Patrick složil během několika týdnů novou elitní kostru týmu. Jordan Kyrou, elitní rychlík, přišel do Washingtonu v rámci trejdu už 23. června. Tuch přiznal, že se o výměně dozvěděl zrovna ve chvíli, kdy sám ladil detaily svého příchodu z Buffala. „Byl jsem nejdřív trochu překvapený, ale hned jsem si říkal: 'Wow, to je skvělá posila.' Hrál jsem proti němu na Západě, když jsem byl ve Vegas. Přináší obrovskou rychlost a talent, dodá naší ofenzivě neskutečnou palebnou sílu.“
Naopak Boone Jenner, dlouholetý kapitán Columbusu, podepsal ve Washingtonu 1. července jako volný hráč. „Hrát proti němu nebylo nikdy jednoduché. Pokud jsem proti němu musel jít na buly, myslím, že jsem nad ním v životě nevyhrál,“ smál se Tuch. „Strašně se těším, až se od něj něco přiučím. Dodá nám obrovskou sílu na centru. Je neuvěřitelně těžké proti němu hrát, navíc je velmi produktivní.“
Kromě největších hvězd se Washington zaměřil i na prověřené charaktery do kabiny a zvýšení konkurence v útoku i obraně, kam přivedl hráče jako Josh Dunne, Justin Holl, Jonny Brodzinski či Jacob MacDonald.
Právě z podpisu Dunnea měl Tuch největší radost, jelikož spolu seděli v šatně Sabres. „Je to jeden z mých nejoblíbenějších spoluhráčů. Neuvěřitelný kluk, naprosto nesobecký, pro tým by udělal cokoli. Hned jsem mu psal,“ prozradil Tuch.