Oživí ho? Lomberg se vrací za Huberdeauem. Moc se těším, hlásí

Ryan Lomberg se v této sezóně vrátí nejen do Calgary Flames, ale také za bývalým spoluhráčem z Floridy Panthers Jonathanem Huberdeauem. Jeden z dílčích úkolů zní celkem jasně – borce s desítkou na dresu trochu oživit a dát ho do pohody.

„Už se za ním těším,“ řekl. „Není pochyb o tom, že je to jeden z nejlepších hráčů v lize. Jeho dovednosti jsou na světové úrovni, je to úžasný spoluhráč. Asi nejvíc se těším na to, až ho zase budu moci povzbuzovat a uvidím, čeho všeho je schopen, jaké akce je schopen tvořit.“

Huberdeau a Lomberg spolu ve Slunečním státě odehráli dvě sezóny, než byl první jmenovaný před více než dvěma lety vyměněn do Calgary v rámci bleskové výměny za Matthewa Tkachuka. Lomberg si Huberdeauovy schopnosti dobře prohlédl v ročníku 2021/22, kdy quebecký rodák nasbíral v 80 utkáních 30 gólů a 115 bodů.

V Calgary však Huberdeau zatím příliš neoslnil. Ve své první sezoně na sever od hranic nasbíral jen 55 bodů a v uplynulém ročníku na to navázal 52 body. Lomberg ale věří, že se Huberdeau navzdory svým problémům dokáže vrátit, kam patři.

„Nepochybuji o tom, že se vrátí na úroveň, na které byl,“ dodal jasně. „Jsem nadšený, že mohu pomoci být součástí tohoto řešení.“

Lomberg zahájil svou kariéru v NHL v týmu Flames, kde nastoupil do pouhých 11 zápasů NHL rozložených do sezon 2017/18 a 2018/19.

Devětadvacetiletý hráč se vrací do Calgary jako vítěz Stanley Cupu poté, co v uplynulé sezoně v 75 zápasech základní části zapsal sedm bodů, když plnil roli opory čtvrté formace.

Flames se mezitím v posledních dvou sezónách nedostali do play off. Lomberg si však drží víru a věří, že se to povede.

„Když jsem před čtyřmi lety přišel na Floridu, nebylo to tak, že bychom se tlačili do finále a vyhráli Stanley Cup,“ zdůvodnil svůj příchod a naznačil, že to všechno bylo dílem procesu.

