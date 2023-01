Pacioretty má po sezoně! Znovu ho zradila Achillovka

Tak to je neskutečná smůla. Během pár měsíců další těžké zranění, opět na stejném místě. Max Pacioretty si v dresu Caroliny Hurricanes užil jen pár zápasů, teď míří zase na marodku. Komplikace vzniká i pro klub, zkušený útočník má totiž logicky po sezoně.

Nebyl to vůbec příjemný pohled. Zápas Hurricanes proti Wild se blížil ke konci. Pacioretty měl puk, nikdo kolem něj nebyl. Pár rychlých pohybů a bum, jako kdyby ho někdo střelil. Okamžitě spadl na zem a na střídačku mu musel pomáhat i Brent Burns.

„Nevypadá to dobře. Nevíme, o co přesně jde, ale nevypadá to dobře,“ smutnil po zápase trenér Rod Brind'Amour. „Doufám, že to není tak špatné, jak si myslíme. Ale moc optimistický nejsem.“

Obavy trenéra se nakonec ukázaly jako oprávněné. Přišla totiž asi ta nejhorší zpráva, co mohla.

Paciorettymu se totiž obnovilo zranění, které ho vyřadilo z prvních osmatřiceti zápasů této sezony. Přetržená Achillovka, tudíž další měsíce nucené pauzy.

Obrovská smůla nejen pro útočníka, ale také pro Hurricanes. Pacioretty se totiž do týmu skvěle zařadil, okamžitě si sedl se spoluhráči, což dokazuje i bilance tří branek v pěti zápasech.

„Upřímně, výhra nás teď moc nezajímá,“ pokrčil rameny po vítězství proti Minnesotě bek Brady Skjei. „Do svého návratu vložil tolik úsilí. Je těžké vidět, že ho čeká další pauza.“

Pacioretty měl být zbraní pro druhou půlku sezony a play off, nicméně organizace z Raleighu si teď musí poradit bez něj.

Bude zajímavé sledovat, jestli se vedení týmu rozhodne pro nějaký větší trejd, který by do Hurricanes přivedl podobně schopného střelce. Carolina totiž bez jakékoliv nadsázky myslí na Stanley Cup a ryzí střelec typu Paciorettyho by se tuze hodil.

V poslední době se mluví například o výměně Bo Horvata, Timo Meiera ze San Jose, změna klubu by prý mohla čekat i Brocka Boesera.

