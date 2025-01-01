Pacioretty prý ukončil bohatou kariéru, a míří zpět na svou univerzitu v Michiganu

30. září 10:00David Zlomek
Jedna z nejvýraznějších střeleckých hvězd poslední dekády NHL se rozhodla zavěsit brusle na hřebík. Šestatřicetiletý útočník Max Pacioretty podle informací Nicka Alberga z TheLeafsNation nepokračuje v aktivní kariéře a přijímá pracovní nabídku na své alma mater na University of Michigan, kde kdysi nastartoval svou cestu mezi profesionály.
Pacioretty celé léto zvažoval poslední návrat do NHL. Nejvíc se spekulovalo o jeho touze zůstat blízko jihovýchodního Michiganu, což otevíralo dveře týmům jako Columbus Blue Jackets, Detroit Red Wings či Toronto Maple Leafs. Detroit byl podle zpráv jeho preferovanou volbou, ale klub volné místo zaplnil už 1. července podpisem Jamese van Riemsdyka. Toronto zase mělo přetlak útočníků a nakonec se žádná dohoda nerýsovala.
Místo toho se rodák z Connecticutu vrací do Ann Arbor, tentokrát v nové roli. Zatím není jasné, zda půjde o pozici v realizačním týmu nebo jiný post spojený s univerzitním hokejem, ale všechno nasvědčuje tomu, že Pacioretty bude pomáhat rozvíjet mladé talenty.
Pacioretty byl draftován Montrealem v roce 2007 jako číslo 22. Po jediné sezoně na univerzitě v Michiganu podepsal smlouvu a postupně se stal klíčovou postavou Canadiens. Od sezony 2011/12 patřil mezi elitní střelce ligy, čtyřikrát překročil hranici 30 branek a v letech 2015–2018 nosil kapitánské „C“. V dresu Habs odehrál 626 zápasů s bilancí 226 gólů a 448 bodů.
V létě 2018 přišel velký trejd, Canadiens ho vyměnili do Vegas Golden Knights za Nicka Suzukiho, Tomáše Tatara a volbu v draftu. V Nevadě navázal na produktivitu: ve 185 zápasech nastřílel 78 branek a přidal 79 asistencí. Jenže rostoucí zdravotní problémy a platový strop vedly k další výměně, tentokrát do Caroliny. Tam ho ale potkala smůla v podobě dvou přetržených Achillovek, a tak odehrál za Hurricanes jen pět utkání.
Po dlouhé rehabilitaci zkusil restart ve Washingtonu, kde ve 47 zápasech zaznamenal 23 bodů. Poslední kapitolu své kariéry napsal v Torontu. V základní části kvůli zraněním zvládl jen 37 zápasů (13 bodů), ale v play off byl jedním z nejlepších hráčů Maple Leafs, nasbíral osm bodů v jedenácti duelech a vstřelil vítězný gól, který posunul tým do druhého kola.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.