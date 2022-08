Pacioretty si rýpl do Vegas: Chybí jim zodpovědnost

Byl to jeden z největších trejdů léta. Když byl Max Pacioretty poslán do Caroliny výměnou za nic, mnoho fanoušků pozdvihlo obočí a divilo se, o co jde. Jeden z nejvyhlášenějších střelců a oni se ho zbavují takovýmto způsobem? Inu, své k tomu má říct i samotný střelec.

Ten má za sebou poměrně divočejší roky kariéry. Deset let táhnul Montreal, tři z toho dokonce jako kapitán. Pak zažádal o výměnu a skončil ve Vegas.

V městě hazardu působil čtyři sezony. Odehrál 224 zápasů, v nich vstřelil hned 97 branek, dohromady pak 194 bodů. Bohužel pro něj i pro tým se poměrně často potýkal se zraněními.

Golden Knights se již po několikáté dostali do palčivých problémů s platovým stropem. Tentokrát to odnesl Pacioretty, který byl bez pardonu vyměněn do Caroliny. Loni se Rytíři podobně nevybíravým způsobem zbavili Marca-Andreho Fleuryho.

Je tak jasné, že Pacioretty neodcházel s úplně čistou myslí a dobrými vztahy.

„Dost jsem o tom v poslední době přemýšlel,“ řekl v jednom kanadském podcastu. „Když jsem se poprvé dostal do Vegas, přišlo mi, že tam neexistuje žádná zodpovědnost. Nemluvím o hráčích mezi sebou, ale snad v životě jsem tam necítil žádný tlak. Od trenérů přes celý management.“

Přitom by se zdálo, že je to přesně naopak. Vegas vždy dokázalo zaujmout zajímavými posilami a vypadalo to, že jediným cílem je dojít na samotný vrchol. Letos to bylo přitom poprvé, co za existenci organizaci neviděli fanoušci v Las Vegas play off.

„Kdybychom měli v Montrealu takový tým jako tady a rok jsme zakončili stejně špatně, půlka města by byla v plamenech,“ popisoval. „Ale ve Vegas je sluníčko, sedmadvacet stupňů, necháme si umýt auta, pak si zajdeme na zdravé jídlo a zahrajeme si golf. Říkal jsem si, že bychom to měli mezi sebou trochu lépe hlídat. Nechci říkat, že jsme byli nějaký venkovský klub, ale nikdo zvenčí na nás nijak netlačil.“

Mluví z Paciorettyho zhrzenost, nebo udeřil hřebíček na hlavičku?

