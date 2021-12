Padesátník v brance Tampy! Elliott s Vasilevským chybí, semafory předvádí „stařík“

Zoufalá situace si žádá zoufalá řešení. Covidový protokol Tampy Bay se v posledních dnech pořádně napěchoval. V izolaci uvízli i brankáři Andrej Vasilevskij a Brian Elliott, a aby Bolts během pondělního tréninku nepálili do odkrytých klecí, musel betony po 25 letech obléknout kouč gólmanů Frantz Jean. Na druhé straně stál Kyle Konin, nouzový brankář, který už letos jako záloha sloužil. Paradoxně z lavičky St. Louis sledoval duel s Lightning.

Vedoucímu mužstvu tabulky není co závidět. Vinou pozitivního testu na COVID-19 chybí nejen hlavní trenér Jon Cooper a jeho asistent Rob Zettler, ale také šestice hráčů základního kádru.

Během pondělí se na protokol připsal klíčový centr Anthony Cirelli a rovněž český obránce Andrej Šustr. Doplnili zadáka Michaila Sergačeva, útočníka Pierrea-Édouarda Bellemarea a hlavně duo gólmanů Andrej Vasilevskij – Brian Elliott.

„Upřímně jsem vůbec netušil, koho pošlu do tréninku. Kupil se jeden pozitivní výsledek za druhým,“ přiznal pro The Athletic dočasný velitel Bolts Derek Lalonde, který zbyl v torzu funkčních trenérů klubu.

Společně s ním se izolaci vyhýbá také kouč gólmanů Frantz Jean. A protože Tampa Bay nestihla na nárůst covidových případů včas zareagovat povoláním maskovaných mužů z AHL, musel padesátiletý Jean v pondělí mezi tyče sám. Skutečnou přípravu z pozice aktivního účastníka přitom zažil naposledy zřejmě v roce 1996 na univerzitě v Monctonu. Pak s neslavnou kariérou brankáře seknul a už o rok později začal trénovat.

Skvělý rádce, hrozným číslům navzdory

„Našel bych na té změně v našem brankovišti jedno pozitivum. Frantz svým výkonem znovu probudil ofenzivní sebevědomí ostatních kluků,“ popíchnul svého kolegu Lalonde.

Je pravdou, že Jean potvrzuje rčení, kdy se z mizerného hráče může stát veleúspěšný trenér. Muž, který se nejvýraznějším způsobem podepsal na zrození éry fenomenálního Vasilevského, předváděl v kanadské juniorce během minulého století hotovou tragikomedii. V QMJHL se nikdy nedostal ani na 84% úspěšnost zásahů, během pěti startů za Victoriaville Tigres dotáhl průměr inkasovaných branek na směšnou hodnotu 6,46.

A vida! Přece dokáže rozdávat cenné rady dvojnásobnému vítězi Stanley Cupu a nejlepšímu gólmanovi současnosti. Navíc i v pondělním tréninku předvedl pár efektních semaforů.

Naproti něj se činil třiadvacetiletý nouzový záskok Kyle Konin. Soutěžní zápasy nechytá už druhou sezonu v řadě, přesto si během tohoto měsíce splnil sen, když využil pozitivního testu Jordana Binningtona ze St. Louis a pro zápas na ledě Lightning naskočil v dresu Blues.

„Jako dítě si takový moment představujete snad každým dnem. Ještě v den utkání jsem si po tréninku sušil výstroj, když mi zavolali, ať ji zase zabalím,“ popisoval pak Konin pro klubový web hostů. „Aspoň na jednu noc jsem si mohl prožít, jaké je to být součástí NHL.“

Farmáři připomínají cedníky

Přímým účastníkem partie se Konin nestal, celý její průběh patřil Villemu Hussovi. Tentokrát se Konin bude muset s největší pravděpodobností spokojit s „pouhým“ tréninkem, na středeční utkání Tampy Bay proti Montrealu už dorazí farmářská dvojice Maxime Lagacé a Hugo Alnefelt.

Že by ovšem Bolts byli z problémů venku, to se říct nedá. Přestože Lagacé už má v NHL alespoň drobnou zkušenost čítající 17 zápasů, jelikož chytal za Vegas a Pittsburgh, zatím v AHL předváděl rozpačité výkony. Mladík Alnefelt, velká naděje švédské školy, se v Syracuse trápí ještě významněji a jeho úspěšnost v šesti kláních činila pouhých 86,4 %.

„Samozřejmě to není zdaleka ideální,“ ví Lalonde. „Stihnou však jeden trénink před zápasem, stráví s Frantzem nějaký čas a snad jim pomohou i ostatní kluci. Musíme před nimi hrát trochu zodpovědněji a důrazněji.“

Staré pořádky zpět na scéně

Ve hře je stále odložení utkání s Canadiens, které trápila dokonce devítinásobná absence. Na takový scénář ovšem kabina Bolts neupírala svou pozornost.

„Děláme všechno pro to, abychom ke koronaviru přistupovali s rozumem a zůstali zdraví,“ uvedl obránce Zach Bogosian pro Tampa Bay Times. „Ale když se na to podíváte, virus se rozmáhá po celém světě, včetně toho sportovního.“

„Téměř každý tým si tím prochází a nemyslím si, že se to vzhledem k nové variantě omikron může v následujících týdnech nějak zásadně změnit,“ souhlasí kapitán Steven Stamkos. „Už za sebou máme několik sezon, které se protáhly hluboko do léta. Znovu se k takovému scénáři blížíme, vždyť jsme pro to museli vynechat olympiádu.“

Momentálně je jediným týmem bez pozitivního případu nákazy Minnesota. NHL po konci celoplošné vánoční přestávky odložila další tři duely, navíc zavedla přísnější opatření z předchozího ročníku, včetně takzvaných cestujících náhradníků.

