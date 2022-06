Palát je hrdinou posledních minut. Dovede Tampu do třetího finále v řadě?

Tři finále ve třech letech? V novodobé éře NHL naprosto nevídaná věc. Tampa se může v noci na neděli stát prvním týmem od roku 1985, kterému se povede potřetí za sebou dostat do rozhodující série o Stanley Cup. Parta okolo kapitána Stevena Stamkose má jedinečnou možnost dorovnat úspěšná osmdesátá léta edmontonských Olejářů.

V roce 1983 se Wayne Gretzky a spol. museli ve finále sklonit Islanders, kteří tehdy došli na vrchol počtvrté v řadě. Poté přišla dvouletá nadvláda kanadského celku pod vedením kouče Glena Sathera, byly z toho tedy tři finále v řadě. Pokud Tampa využije jeden ze dvou mečbolů, podobný počin se povede i trenéru Jonu Cooperovi.

S Tampou to proti Rangers nevypadalo dobře. Blesky po dvou duelech v Madison Square Garden prohrávaly 0:2 na zápasy, nicméně bod zlomu pravděpodobně nastal v bitvě třetí. Přesněji v poslední minutě.

Dvaačtyřicet vteřin před koncem řádné hrací doby Tampa zmáčkla svého soupeře v útočném pásmu. Nikita Kučerov posunul touš na kruh k Ondřeji Palátovi, který šikovnou střelou překonal Šesťorkina. Obhájce rázem snížil a ve čtvrtém utkání už dominoval.

Za stavu 2:2 se série opět přesunula do New Yorku. Vyrovnaný duel znovu rozhodl Ondřej Palát, tentokráte v čase 58:10. Výhru 3:1 zpečetil gólem do prázdné brány Brandon Hagel. Hokejisté Lightning opětovně prokázali svou sílu a hlad po úspěchu. Tak jako v předchozích dvou sezonách.

Nyní mohou postup do finále oslavit doma, avšak přehnanou euforii dle očekávání krotí. „Čtvrtá výhra v sérii je vždy tím nejtěžším krokem. Budeme se snažit hrát jako v předchozích zápasech, ale nic jednoduchého nás nečeká. Bude to boj,“ hlásí útočník Tampy Patrick Maroon.

Těžko hledat hráče, který je v těchto situacích zkušenější. Čtyřiatřicetiletý Maroon je v podobných bitvách jako ryba ve vodě. Má velkou šanci si zahrát čtvrté finále v řadě, poněvadž právě on stál na straně vítězných St. Louis v roce 2019. Poté zamířil do Tampy, se kterou zapsal další dva poháry.

Rangers se ale vzdát nechtějí. Ve stejné situaci byli i v předchozích dvou sériích letošního play-off. S Pittsburghem i Carolinou dokázali osud naklonit na svou stranu. Povede se jim to také na třetí pokus?

02:00 Tampa Bay Lightning – New York Rangers

