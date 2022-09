Palát má vše, co od spoluhráče žádáte, chválí Nico Hischier

New Jersey svůj kádr během letní přestávky lehce obměnili. Nových příchodů bylo pár, jednalo se většinou o zkušené borce, spíše se však obchodovalo prostřednictvím výměn a jiní hráči se dočkali prodloužení smluv. Kapitán Nico Hischier zůstává optimistou a věří v play off. Co dalšího prozradil v nejnovějším rozhovoru pro nhl.com?

Devils se uplynulá sezona ale vůbec nevydařila. Celek z Newarku se v nabušené Metropolitní divizi snažil prokousat na postupové příčky do play off, cíl se jim však nevydařil. V rámci divize byli horší pouze Flyers. Na Washington, který uzmul poslední postupové místo z Východní konference, ztratili Ďáblové propastných 37 bodů.

V létě však přišlo několik změn. Českého fanouška potěšily jistě příchody Ondřeje Paláta a Vítka Vaněčka. Více zkušeností do obrany přidá Brendan Smith, v rámci výměn pak ještě přišli Erik Haula a John Marino.

„Když se momentálně koukám na soupisku, tak z našeho týmu cítím větší jistotu,“ začal v rozhovoru pro nhl.com švýcarský kapitán. „Kluci, kteří přišli, nám hodně pomůžou se stylem hry, přinesou hodně zkušeností, to je něco, co potřebujeme.“

Konkrétně pohovořil kapitán Devils i o Ondřeji Palátovi, který po deseti sezonách v NHL poprvé změnil dres. „Ondra nám do kabiny přinese určitě velikou dávku zkušeností. Jsme parta mladých kluků, která přesně tohle potřebuje. Můžeme hodně čerpat z jeho zkušeností, v tom nejlepším případě se můžeme v budoucnu stát stejně úspěšnými jako Tampa,“ vzkázal na adresu českého útočníka.

„Na ledě dělá všechno správně. Hraje tvrdě a je hodně nepříjemné proti němu hrát, umí dávat góly a být produktivní. Má vše, co od spoluhráče žádáte, je rozdílovým hráčem, který má odvahu a je konkurenceschopný,“ vyjmenoval Palátovy přednosti na ledě.

Ďáblové se do vyřazovacích bojů nepodívali už nějaký ten pátek. Od roku 2012 byli v play off pouze jednou. Hischier si však na jejich poslední účast v bojích o Stanley Cup pamatuje. Stalo se tak v jeho nováčkovské sezoně 2017/2018, kdy však v prvním kole padli s Tampou.

„Věřím v play off. Věřím, že můžeme překvapit, máme dobrý tým, na který se těším. Pokud zůstaneme zdraví, tak budeme dost nebezpeční,“ přemýšlel nahlas nad cílem pro další sezonu. A jak dosáhnout vytouženého play off? Hischier má jasno: „Musíme být více konzistentní, to je hlavní. Je jasné, že nemůžete odehrát perfektně 82 zápasů, ale spíš to myslím tak, že když se párkrát prohraje, tak musíme naskočit zpět na vítěznou vlnu.“

