Palát na listině zraněných hráčů, přijde o trip. Ďáblové povolali švédský záskok

Sotva se na nové adrese rozstřílel, vypadl ze sestavy Devils. A už je jasné proč. Ondřej Palát vynechal partie s Detroitem, Coloradem a Columbusem kvůli zdravotním trablům. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu v minulém týdnu vůbec netrénoval a o víkendu byl New Jersey se zpětnou platností od 24. října zapsán na listinu zraněných hráčů. Povolání z farmy do "áčka" se dočkal rychlonohý Švéd Andreas Johnsson.

Palát v New Jersey rychle zaujal.

Příkladnou pracovitostí. Zkušenostmi i vůdčími kvalitami, které symbolizuje i "áčko" na jeho dresu. Pohotovou střelbou.

V šesti duelech se trefil třikrát a naznačil Ďáblům své možnosti.

Jednatřicetiletý forvard ale už od souboje s Detroitem pauzíruje. Ne že by to zatím mělo na New Jersey drastický dopad, bez Paláta třikrát vyhrálo, nicméně časem by se jeho absence jistojistě projevila.

O tom, jak dlouhá bude, by měla rozhodnout pondělní vyšetření. V tuto chvíli se ví jen to, že Paláta trápí zranění v doplní části těla. A že vynechá třízápasový trip po stadionech soupeřů.

Všestranný hokejista má s New Jersey podepsanou pětiletou smlouvu na 25 milionů dolarů, v létě přišel patrně jako ta nejvýraznější posila. Chtěl patřit k lídrům, být mentorem pro mladší parťáky, přispět k rozletu Devils.

Johnsson na svou příležitost po Palátově zranění stále čeká, chyběl i při čerstvé kanonádě proti Columbusu. Parta, kterou táhne další Švéd Jesper Bratt, vypálila na branku 53 střel a vyhrála 7:1.

Defenzivní specialista Ken Daneyko, jehož Ďáblové před duelem ocenili za dlouholeté služby na ledě i mimo něj, tak paradoxně viděl ofenzivní smršť.

Johnsson v AHL válel, za čtyři mače stihl šest bodů. Na pro mnohé překvapivé odeslání "dolů" po přípravném kempu zareagoval jako ryzí profesionál. Teď jednoho takového nejspíš nahradí.

