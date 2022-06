Palát, Nečas nebo Kubalík. Jakým českým hráčům v NHL končí smlouva?

Letošní ročník NHL brzy skončí a veškeré podstatné dění se z ledu přesune do kanceláří nad ním. Své další kroky, cifry a nabídky budou řešit také čeští hokejisté, o koho se jedná?

V první řadě je důležité zmínit rozdíl mezi chráněnými volnými hráči (tzv. RFA) a nechráněnými volnými hráči (tzv. UFA).

Pokud vám vyprší současná smlouva a stanete se chráněným volným hráčem, tak vaše práva stále drží klub, ve kterém jste předtím působili.

Jakákoliv změna organizace je tak nepravděpodobná. Ostatní kluby vám sice mohou udělat nabídku, váš původní zaměstnavatel ale má právo ji dorovnat.

Pokud tak neučiní (což se děje velmi ojediněle), tak od druhého klubu obdrží kompenzaci v rámci výběrů na draftu.

Mezi těmito hráči ale můžeme najít zajímavá jména. K vyjednávacímu stolu po skoro dvou letech zasedne třeba Dominik Kubalík, finančně si zase velmi pravděpodobně polepší Martin Nečas.

Otázka je, jaké čekají vyhlídky Pavla Zachu nebo Filipa Zadinu. Oba borci (a šestky draftu) zatím v NHL nenaplnili svůj potenciál, nakopnout by je tedy mohla výměna do jiné organizace.

O zajímavý kontrakt si svými výkony během uplynulých dvou sezon hlasitě říká Vítek Vaněček, probírat svou budoucnost musí ještě obránce Libor Hájek a útočník Ondřej Kaše.

Nechránění volní hráči naopak mohou podepsat s jinou organizací, přičemž jejich předchozí klub nezíská žádnou kompenzaci. Trh s volnými hráči se letos otevře 13. července.

Po pěti letech končí smlouva Ondřeji Palátovi, který se nenápadně zařazuje mezi nejvýraznější osobnosti Tampy Bay za poslední roky. A dál živí naději na zlatý hattrick v podobě třetího Stanley Cupu.

Lightning před sebou mají také vyjednávání s jeho spoluhráčem Janem Ruttou. V případě Michala Kempného se spekuluje o návratu do Evropy, zpět do KHL by měl mít namířeno Dmitrij Jaškin.

A co David Rittich, Andrej Šustr nebo Dominik Simon? Šustr si v Anaheimu vydobyl docela solidní pozici, to samé se nicméně nedá říct o Simonovi. Ani Rittichova sezona nebyla úplně z těch nejpovedenějších.

Jasno nemá ještě Martin Frk. Odchovanec Karlových Varů i přes výborná čísla na farmě starty v NHL sbírá sporadicky, sáhne po něm jiná organizace?

Nechránění volní hráči (UFA)

1. Ondřej PALÁT (Ú, Tampa Bay Lightning)

2. Michal KEMPNÝ (O, Washington Capitals)

3. Jan RUTTA (O, Tampa Bay Lightning)

4. David RITTICH (G, Nashville Predators)

5. Dominik SIMON (Ú, Anaheim Ducks)

6. Andrej ŠUSTR (O, Anaheim Ducks)

7. Dmitrij JAŠKIN (Ú, Arizona Coyotes)

8. Martin FRK (Ú, Los Angeles Kings)

Chránění volní hráči (RFA)

1. Dominik KUBALÍK (Ú, Chicago Blackhawks)

2. Martin NEČAS (Ú, Carolina Hurricanes)

3. Pavel ZACHA (Ú, New Jersey Devils)

4. Ondřej KAŠE (Ú, Toronto Maple Leafs)

5. Filip ZADINA (Ú, Detroit Red Wings)

6. Libor HÁJEK (O, New York Rangers)

7. Vítek VANĚČEK (G, Washington Capitals)

