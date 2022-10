Palát sbírá dojmy. Hughes je jako Kučerov, říká

Tréninkové kempy jsou v plném proudu a spousta hráčů teprve poznává, jak vlastně nové působiště vypadá. Stejně to má i Ondřej Palát, jenž se přesunul do New Jersey v létě z Tampy Bay. Jak se mu zatím daří? A kdo na trénincích vyniká?

S odpovědí na druhou otázku téměř neotálel. „Jack Hughes mi hodně připomíná Kučerova,“ řekl v pondělí novinářům. „Vždycky přidá něco navíc. Tak, jak to dělají ligové hvězdy. Měl jsem šanci to vidět teď v přípravě naživo, má to v sobě. V této sezoně může udělat další velký krok.“

S Hughesem se do pozice lídra rozhodně počítá. Už v minulé sezoně ukazoval, proč se před pár lety stal jedničkou draftu. Nebude to ale stát jen na něm, touhu dokázat něco víc má celý tým. Není se čemu divit, Devils se už roky nemohou vymanit ze dna tabulky.

„Co jsem zatím na kempu viděl, tak to, že spousta kluků je hladových posunout se na další level,“ dodal Palát. „Prim hraje soustředěnost na systém a obranu. Do útoku jsme dost šikovní, ale o obranu se musíme postarat. Každý taky musí přijmout roli, kterou mu trenéři dají.“

Z Palátových slov jde cítit nejen velký klid, ale také velký přehled a pud lídrovství. Žádné řeči o tom, že si mužstvo musí teprve sednout a uvidí se, jak to bude v ostré sezoně. Naopak, všichni musí makat od prvního dne a pokorně přijmout úkoly, které budou zadány.

I kvůli tomu Paláta Devils chtěli. Roky postrádali někoho, kdo by mladý tým navedl na správnou cestu. A kdo jiný by to měl dokázat než borec, který si zahrál ve čtyřech finále Stanley Cupu za posledních sedm let.

„V Tampě jsme se naučili vyhrávat i v situacích, kdy se nedařilo. Nemůžete odstoupit od své hry, od dobré defenzivy,“ vyjmenovával český útočník důležité postřehy. „Nikdy jsme ze své hry neuhnuli, ani když se prohrávalo. Jen tak se začne vyhrávat. Systém nám musí naordinovat trenér, naší prací pak je ho následovat. V Tampě jsme to dokázali, což vedlo k úspěchu.“

