Palát v závěru znovu rozhodl o vítězství Lightning! Tampa je kousek od finále

Byla to znovu pořádná bitva, která svého vítěze našla až v samotném závěru. V čase 58:10 poslal Tampu do vedení Ondřej Palát a Lightning už zápas zkušeně dohráli. Celek z Floridy je jedno vítězství od třetího finále v řadě.

NEW YORK RANGERS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

STAV SÉRIE: 2:3

Tampa slaví a je výhru od postupu

Kouzlo Madison Square Garden vyprchalo. Rangers se sice krátce po polovině zápasu dokázali dostat zásluhou Ryana Lindgrena do vedení, další puk domácí ale vstřelit za skvěle chytajícího Vasilevského nedokázali.

Tampa krátce před druhou sirénou srovnala a podobně jako ve třetím zápase se až do samotného konce třetí části hrálo za nerozhodného stavu. Pak přišel znovu na řadu Ondřej Palát, kterému se v čase 58:10 povedlo nasměrovat puk do branky a poslal Tampu do vytouženého vedení. Rangers se pochopitelně pokusili o rychlou odpověď, byl z toho však pouze gól Brandona Hagela do prázdné klece.

Tampa je jedno vítězství od postupu do finále! Dokáží to Rangers ještě zdramatizovat?

Branky a nahrávky

31. Lindgren – 38. Sergačjov, 59. Palát (Sergačjov, Hedman), 60. Hagel (Kučerov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:12

Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:03

Ondřej Palát (TBL) – 1+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:25

Erik Černák (TBL) – 0+0, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 22:11

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:14



Tři hvězdy utkání

1. Michail Sergačjov (TBL) – 1+1

2. Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků

3. Ryan Lindgren (NYR) – 1+0

Gól Ondřeje Paláta:

