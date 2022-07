Palátova jasná role. Chci být lídr, hlásí

Prvotní dojmy už má za sebou nejen Ondřej Palát, ale i všichni fanoušci. Na dalších pět let budou vídat urputného útočníka v novém dresu. New Jersey Devils září spokojeností, takovéto borce mockrát bez smlouvy nenajdete. Těší se i Palát samotný.

Největší změna? Ta je jasná. Jednatřicetiletý útočník si bude muset zvyknout, že z týmu šampionů bude hrát za organizaci, která na vrchol teprve míří.

„V Tampě Bay jsem zažil všechno. Byl jsem tam ten mladší a odcházel jsem jako jeden z nejzkušenějších. Jsem nadšený, že jdu do tak mladého a talentovaného týmu, do kterého můžu přinést svou zkušenost,“ povídal český útočník pro oficiální klubový web.

Lepšího učitele si Jack Hughes a spol. nemohli přát. Palát nejen, že přichází z kabiny dvojnásobných šampionů, ale také od hráčů, kteří v hokeji patří mezi obrovské persony. Stamkos, McDonagh, Kučerov, Hedman… Od takových jmen se nešlo nepřiučit.

„Bude to něco jiného, ale na novou roli se těším,“ dodal. „Jsem připravený na to, že budu lídr týmu a budu pomáhat mladším klukům.“

A přesně to Devils chtěli. Jejich tým už je několikátým rokem velice talentovaný, nicméně kýžený úspěch stále nepřichází. Nepomohly ani zkušené persony typu Subban, Green či Tatar.

„Zaměřili jsme se na něj hned od začátku, protože jsme si u něj cenili jeho vlastností a věřili jsme, že pomůže našim mladým hráčům pochopit, co je potřeba nejen k tomu, aby se dostali do play off, ale aby v něm uspěli,“ nechal se slyšet Tom Fitzgerald, generální manažer Devils.

Mohlo by se zdát, že hlad po úspěchu už Palát ukojil. Dva prsteny pro vítěze, k tomu další dvě neúspěšná finále. Opak je ale pravdou. Touha po tom, aby stejný úspěch zopakoval i v jiném týmu, je obrovská.

„Když vyhrajete jednou, chcete vyhrát znovu,“ řekl ještě Palát. „Tým v Jersey se mi opravdu líbí, věřím tomu, co tu nastolili. Jsou to mladí kluci, kteří mohou dosáhnout něčeho výjimečného. Mají spoustu talentu a jsou připraveni na další krok.“

