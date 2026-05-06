Pálení mostů v Edmontonu. Novináři předpovídají konec trenéra i celého štábu

12. května 14:00David Zlomek
Kolem budoucnosti hlavního trenéra Krise Knoblaucha se po vyřazení Edmontonu v prvním kole play-off spustila erupce spekulací. Generální manažer Stan Bowman na tiskové konferenci po skončení sezony naznačil, že nikdo nemá svou pozici jistou, když prohlásil: „Žádné místo není v bezpečí, včetně toho mého a míst v trenérském štábu. Všichni budou vyhodnoceni.“
Tato slova odstartovala proces, který podle mnoha indicií směřoval k radikálnímu řezu. NHL insider Frank Seravalli tyto úvahy ještě přiostřil. „Domnívám se, že v Edmontonu přijdou významné změny. Podle mě je výměna trenéra pravděpodobná. Je více než pravděpodobné, že Kris Knoblauch a jeho štáb budou posláni pryč,“ uvedl Seravalli s tím, že organizace si po slovech svých největších hvězd o špatném směřování nemohla dovolit riskovat další průměrný rok.
Situace vyvolala v hokejových kruzích silné emoce a rozdělila odborníky na dva tábory. Zatímco někteří volali po stabilitě, jiní viděli v trenérské rošádě jedinou cestu k nápravě tragické defenzivy. Například novinář Ryan Rishaug z TSN v debatě s Bobem Staufferem konstatoval: „Nemůžete vrátit trenérský štáb ve stejném složení jako dosud. Bez urážky k těm klukům, ale musíte udělat nějaký upgrade, nějaké vyladění, dostat tam nové hlasy.“
Sám Stauffer, který má k dění v klubu velmi blízko, k tomu dodal, že se management zřejmě nevyhne velmi těžkému rozhodnutí. Naopak novinář Jim Matheson se postavil do tábora zastánců stávajícího kouče a připomněl časté střídání na lavičce Edmontonu v minulosti. „Od roku 2009 měli Oilers deset hlavních trenérů. Možná za to nemůže jen trenér. U hokejových fanoušků je nejjednodušším viníkem vždycky kouč, ale i hráči musí nést zodpovědnost za to, že neumí nebo nechtějí bránit,“ napsal Matheson na sociálních sítích.
Klíčovým argumentem pro změnu byla neschopnost týmu nastolit pevný defenzivní systém, což se naplno projevilo v sérii proti Anaheimu. Seravalli k tomu poznamenal, že Knoblauchovi chyběl v týmu růst a byl v některých ohledech příliš tvrdohlavý. „Snažil se koučovat tento tým ve třetím roce stejně jako v tom prvním, i když to byl jiný tým. Potřebujete lidi, kteří budou posouvat hranice, přesně tak, jak to dělá Connor McDavid každý den,“ vysvětlil Seravalli svůj pohled na věc.
Jelikož na trhu jsou k dispozici jména jako Bruce Cassidy, známý svým důrazem na neprostupnou obranu, spekulace o jeho příchodu nabývaly na síle. Celá situace směřuje k tomu, co Seravalli nazval létem „pálení mostů“, kdy management musí udělat maximum, aby přesvědčil nejlepšího hráče planety, že organizace udělá pro vítězství úplně všechno, i kdyby to mělo znamenat vyhazov trenéra, který tým dovedl do dvou finále Stanley Cupu.