Palmieri neodchází! Ostrovani si udrželi ostříleného střelce i mladého beka

Hned první dny pod novým generálním manažerem a na Long Islandu je rušno. New York Islanders si pojistili dva důležité hráče: křídlo Kylea Palmieriho a obránce Adama Boqvista. Palmieri podepsal dvouletou smlouvu v hodnotě 4,75 milionu dolarů ročně, Boqvist zůstává za 850 tisíc na jeden rok.

Palmieri, který v minulé sezoně patřil k tahounům ofenzivy a nasbíral 48 bodů (24+24), zůstává věrný týmu, kde odehrál poslední čtyři plné sezony. V New Yorku ho vedení získalo výměnou z New Jersey už v roce 2021 a veterán s více než 900 zápasy v NHL od té doby potvrdil, že je stále spolehlivým střelcem. V posledních dvou ročnících nevynechal ani jeden zápas a na ledě pravidelně dostával přes 18 minut. S novou smlouvou přichází i klauzule – první rok s plnou ochranou před výměnou, druhý s omezeným seznamem 16 týmů.

Výraznou podporu setrvání Palmieriho vyjádřil i kapitán týmu Anders Lee: „Samozřejmě bych ho tu chtěl zpátky. Takového hráče zkrátka jen tak nenahradíte. Kyle znamená pro tenhle tým strašně moc – a nejen jako hráč, ale i jako člověk v kabině. Ví, co je potřeba k vítězství, dovede jít do nepříjemných míst a umí dávat góly. Je to skvělý spoluhráč a vůdčí osobnost.“

A vedení mu vyšlo vstříc. Palmieri navíc zůstává jedním z lídrů v kabině, což trenér Patrick Roy potvrdil, když ho jmenoval asistentem kapitána po výměně Brocka Nelsona.

Palmieriho nová smlouva je mírným poklesem oproti té předchozí (5 milionů ročně) a umožňuje Islanders větší manévrovací prostor při stavbě kádru. Po podpisu obou hráčů má klub stále k dispozici přes 20 milionů dolarů prostoru pod platovým stropem.

Adam Boqvist přicházel v průběhu sezony z Floridy, kde se nevešel do sestavy. Islanders si ho stáhli z waiver listiny a švédský bek rychle ukázal, že má NHL co nabídnout. V 17 zápasech zaznamenal 8 bodů a několikrát se objevil i v přesilovkových formacích. Ačkoli má stále rezervy v defenzivní hře, statistiky naznačují solidní čísla v rovnovážném stavu. V klubu by měl sloužit jako flexibilní hráč do třetího páru nebo jako záloha při zraněních.

Pro nového GM Mathieu Darcha jde o první konkrétní kroky po nástupu do funkce. Oba kontrakty byly připravené ještě za jeho předchůdce Loua Lamoriella, ale finalizace přišla už pod novým vedením. Je zřejmé, že stabilita a kontinuita hrají pro Islanders důležitou roli – a právě Palmieri i Boqvist mají být její součástí.

