Palmieri? Trefa do černého! Táhne Ostrovany, se sedmi góly vládne střelcům

Když měl Kyle Palmieri popsat pocity ze svého přestupu na Long Island, pověděl: "V noci mi zazvonil telefon, čekání skončilo. Těžko jsem krotil emoce, byl jsem totálně nadšený, že budu hrát za Ostrovany." Kdyby se teď, o dva měsíce později, zámořští novináři amerického útočníka ptali na to samé, Palmieri by zřejmě nezměnil jediné slovíčko. Vždyť se s podceňovaným klubem prokousal do 3. kola play-off a přispěl k tomu měrou vrchovatou.

Přišel, aby střílel góly.

A tak je Palmieri sází. Ve vyřazovacích bojích potvrzuje, že má instinkty prvotřídního kanonýra. Za 12 zápasů se trefil už sedmkrát! Nikdo z newyorské kabiny není lepší. A z celé NHL? Pouze Nathan MacKinnon, Brad Marchand a Brayden Point se trefili víckrát.

"Palmieri je přesně tím, co Isles potřebovali," píše zámořský web NBC Sports. A těžko se názor žurnalisty Adama Gretze rozporuje. Třicetileté křídlo létá po ledě a ve správný čas bývá na správném místě. Pro střely, teče, dorážky. A hlavně, své šance proměňuje.

Drží si úžasnou úspěšnost střelby 30 procentům a dává góly, které by jinak Trotzově družině chyběly a na něž by se precizním taktickým plánem sešněrovaný mančaft ohromně nadřel. Jen pro připomenutí, Palmieri přišel 9. dubna z New Jersey. Od Ďáblů se stěhoval spolu s Travisem Zajacem.

Ten pomáhá partě kolem náramně nadaného Mathewa Barzala především na buly, v obranném pásmu jich vyhrál 75 procent! I Zajac si zaslouží chválu. Stejně jako generální manažer Lou Lamoriello, který oba zkušené machry přivedl.

"Na hráče má čich, umí vytipovat ty pravé," smeká před mazaným funkcionářem Barry Trotz. Tomu se povedlo, jak Palmieriho, tak Zajaca skvěle zapracovat do sestavy. Zásluhy ale již tradičně odmítá, raději vyzdvihuje charakter obou hráčů. "Opravdu dobře se u nás aklimatizovali. Mají výborné povahy."

Palmieri se Zajacem zamířili k Ostrovanům s jasným cílem. Splnit si sen o Stanley Cupu. A už jsou v půli cesty. Nechtějí se ovšem jen vézt jako černí pasažéři. "Snažím se pomoci týmu k výhrám všemi možnými způsoby," prohodil Zajac pro NHL.com. Jeho dřinu a všestrannost kolikrát přehlédnete, ale neměly by zapadnout.

Palmieriho hvězda je nicméně přece jen blyštivější. To on pravidelně skóruje. Momentálně má sérii tří mačů se vstřelenou brankou. Dnes by rád proti Tampa Bay Lightning přidal další. Přesně od toho zkrátka na ledě je. Vždyť má za sebou už pět sezon s alespoň 24 trefami.

Co na tom, že letos měl dlouho vlhký prach. Před i po trejdu. Vychýlenou mušku zkalibroval ve chvíli, kdy se hraje o nejvíc. O kultovní stříbrný pohár posetý jmény šampionů.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+