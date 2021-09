Panarin kapitánem Rangers? Máme lepší kandidáty, říká ruský útočník

Vloni byli bez kapitána, letos už ale jednomu z hráčů na dresu “C“ přistane. New York Rangers čeká důležité rozhodnutí a kandidátů na tuto pozici mají hned několik. V rozhovoru pro ruské zpravodajství Hockey v kurse se na toto téma vyjádřil útočník Artěmij Panarin.

Minulou sezonu vedl Rangers David Quinn. Americký trenér si na konci tréninkového kempu zavolal všechny hráče a představil jim čtyři alternativní kapitány – Miku Zibanejada, Jacoba Troubu, Chrise Kreidera a Artěmije Panarina. Rozhodl se, že do nadcházejícího ročníku vstoupí bez kapitána.

Letos tomu ale bude jinak. Generální manažer klubu Chris Drury avizoval, že je pro ně prioritou jmenovat nového nositele “céčka“ po Ryanu McDonaghovi, který byl posledním newyorským kapitánem, než byl na konci února vyměněn do Tampy Bay.

Nyní je u kormidla nový muž. Tým převzal uznávaný kouč Gerard Gallant, který pochopitelně dostane čas před tím, než na dalšího kapitána organizace ukáže.

Mezi adepty byl také Artěmij Panarin, hvězdný útočník se však na tuto roli necítí.

„Myslím si, že na tuto pozici máme kandidáty, kteří si to zaslouží více. Chtěl bych céčko? Spíš bych řekl, že ne,“ řekl upřímně devětadvacetiletý Rus.

„Není to jen o tom, že máte na dresu písmenko navíc, chodíte kolem a fotíte se. Je to hodně práce v kabině. Také to není jen o tom, že hrajete dobře, ale musíte svou energii rozdávat mezi třetinami, motivovat spoluhráče, rozdávat rozhovory a být tváří té organizace. Celkově je to dost práce mimo led,“ pokračuje Panarin.

Z výkonnostního hlediska by byl jasným kandidátem, vždyť ve 111 zápasech za Jezdce nastřílel devětačtyřicet branek a přidal 104 asistencí. Jak ale sám říkal, jen o kanadských bodech to není. Navíc není plně sžitý s anglickým jazykem, při tiskových konferencích využívá ruštinu a pomoc tlumočníků.

Ne každému navíc sedne být kapitánem a někdy je zkrátka lepší nechat své hvězdné hráče soustředit se pouze na svou hru. „Myslím si, že jsem efektivnější v hokeji. Obávám se, že bych byl tak účinným kapitánem. Ani nemluvím anglicky, tak jak bych ostatní motivoval? Mohu je ovlivnit jen svou hrou a budou mě poslouchat i bez písmenek,“ dodává.

Kdo se tedy stane kapitánem? Mezi nejzkušenější hráče v kádru Rangers patří forvard Chris Kreider, třicetiletý Američan navíc od svého debutu v National Hockey League v sezoně 2012/2013 nezměnil dres a zůstává věrný New Yorku.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+