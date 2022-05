Panarin rozhodl v prodloužení, Calgary zvládlo sedmý zápas

Sedmé zápasy mají své kouzlo. A dnes oba dva dospěly do prodloužení. V New Yorku i v Calgary se podařilo urvat postup domácím. Hrdinami duelů se stali Panarin a Gaudreau.

NEW YORK RANGERS - PITTSBURGH PENGUINS

4:3pp (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)

STAV SÉRIE: 4:3

Panarin vystřelil Rangers postup

Sedmý zápas nám nabídl velmi slušnou podívanou. Pittsburgh byl mírně lepším týmem, co se střelby na bránu týče. Svého soupeře v této statistice přehrál v poměru 45:30. Ale hraje se na góly. Pens se v druhé periodě dostali dvakrát do vedení. Ve třetí třetině vedli dlouho 3:2 a zdálo se, že by si přeci jen mohli odvést z naplněné Madison Square Garden postup. Ale Zibanejad v 55. minutě srovnal a hrálo se "od začátku". Z kraje prodloužení se McGinn dopustil faulu a Panarin rozhodl o tom, že do dalšího kola míří Rangers.

Branky a nahrávky

8. Kreider (Zibanejad, Schneider), 32. Miller (Copp, Strome), 55. Zibanejad (Copp), 65. Panarin (Fox, Zibanejad) – 19. Heinen (Carter, Rodrigues), 31. Guentzel (Rust, Crosby), 38. Rodrigues

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 45 | Přesilová hra: 1/4 – 2/5 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 42 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 63:44

Tristan Jarry (PIT) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 63:57

Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:47

Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) – 1+0

2. Mika Zibanejad (NYR) – 1+2

3. Igor Šesťorkin (NYR) – 42 zákroků

CALGARY FLAMES - DALLAS STARS

3:2pp (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

STAV SÉRIE: 4:3

Oettinger dlouho držel naděje Stars, Gaudreau rozhodl

Sedmého zápasu jsme se dočkali i v sérii, kde se to možná tak neočekávalo. A i zde to dospělo až do prodloužení. Calgary na svého soupeře vlétlo v neuvěřitelném tempu, Dallas vůbec nevěděl, co se na ledové ploše děje. Domácí soupeře v první třetině přestříleli vysoko 26:4, ale Dallas byl jediným týmem, kterému se v ní podařilo skórovat. Ve druhé části se už Plamenům podařilo překonat třiadvacetiletého Američana, jenž v play-off chytal skutečně v dobré formě. Za vyrovnaného stavu zápas mířil do prodloužení, které v 76. minutě rozhodl Gaudreau.

Branky a nahrávky

22. Toffoli (Kylington, Stone), 29. Tkachuk (Gaudreau, Markström), 76. Gaudreau (Lindholm, Tkachuk) – 1. Benn (Seguin, Suter), 23. Naměstnikov (Pavelski, Robertson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 67 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9%, odchytal 75:09

Jake Oettinger (DAL) – 64 zákroků, 3 OG, úspěšnost 95,5%, odchytal 75:09

Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:51

Marián Studenič (DAL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:13

Tři hvězdy utkání

1. Johnny Gaudreau (CGY) – 1+1

2. Jake Oettinger (DAL) – 61 zákroků

3. Jacob Markström (CGY) – 26 zákroků

