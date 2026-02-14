NHL.cz na Facebooku

NHL

Panarin v kabině, tři hráči na odchodu. Holland žhaví dráty a hledá defenzivní štít

15. února 10:25

David Zlomek

Když Los Angeles Kings koncem února naskočí zpět do kolotoče NHL po olympijské přestávce, fanoušci by se dle zámořských novinářů měli připravit na pořádný průvan v kabině.

Generální manažer Ken Holland totiž podle všeho ještě neskončil s přestavbou kádru, kterou odpálil před pár týdny šokujícím ziskem megahvězdy Artěmije Panarina z New York Rangers. Holland, známý svou zálibou v agresivních krocích před uzávěrkou přestupů, má telefony neustále u ucha a podle insiderů plánuje do 6. března ještě jeden výrazný zásah do sestavy.

Klíčem k dalším posilám mají být zkušení útočníci, kteří by mohli uvolnit místo pod platovým stropem nebo sloužit jako lákavá protihodnota. David Pagnotta v podcastu Oilersnation Everyday naznačil, že Kings jsou připraveni být v manévrování s rozpočtem velmi kreativní.

„Nemyslím si, že LA skončilo. Slyšel jsem jména jako Trevor Moore, Warren Foegele a dokonce i Andrej Kuzmenko, kolem kterých Holland přemýšlí,“ uvedl Pagnotta. Zatímco u Moora a Foegeleho se spekulace o výměně táhnou již několik týdnů, zařazení Kuzmenka na seznam potenciálních „obětí“ vyvolalo v hokejových kruzích značné překvapení.

Právě uvolnění Foegeleho by dávalo logický smysl v kontextu Edmontonu, o kterém se mluví jako o nejvážnějším zájemci. Foegele v Los Angeles vypadl ze sestavy a Holland by jeho plat ve výši 3,5 milionu dolarů mohl využít k získání defenzivní stability, která Kings po příchodu ofenzivního Panarina citelně chybí.

Panarinův nový dvouletý kontrakt s ročním platem 11,5 milionu dolarů totiž vyžaduje, aby Holland začal v útoku jednat pragmaticky a zbavil se hráčů, kteří neodpovídají své cenovce. Strategie Kings je jasná: využít aktuální „žetony“ na aktivní soupisce k získání jistoty, která pomůže týmu v kritických momentech play-off v Pacifické divizi.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Cossa klepe na dveře NHL! Mladý obr z farmy možná pošle veterána pryč

15. února 7:30

Favorizovaní Američané slaví druhou výhru. Houževnatí Dánové ale kousali

15. února 0:06

McDavid, MacKinnon & Macklin? Absurdní, šílená, dokonalá lajna, co okamžitě zlomila Švýcary

14. února 20:30

Slováci přímo postupují do čtvrtfinále! Blízko jsou po vítězství 11:0 také Finové

14. února 14:55

nhl.cz doporučuje

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

Vítej zpět, Lukáši! Dostál si skvostným výkonem vychutnal Nečase a spol.

22. ledna 9:30

Nagano 1998: Den, kdy Kanada odepsala svého Mesiáše

18. ledna 18:15

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.