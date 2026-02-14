Panarin v kabině, tři hráči na odchodu. Holland žhaví dráty a hledá defenzivní štít

15. února 10:25David Zlomek
Když Los Angeles Kings koncem února naskočí zpět do kolotoče NHL po olympijské přestávce, fanoušci by se dle zámořských novinářů měli připravit na pořádný průvan v kabině.
Generální manažer Ken Holland totiž podle všeho ještě neskončil s přestavbou kádru, kterou odpálil před pár týdny šokujícím ziskem megahvězdy Artěmije Panarina z New York Rangers. Holland, známý svou zálibou v agresivních krocích před uzávěrkou přestupů, má telefony neustále u ucha a podle insiderů plánuje do 6. března ještě jeden výrazný zásah do sestavy.
Klíčem k dalším posilám mají být zkušení útočníci, kteří by mohli uvolnit místo pod platovým stropem nebo sloužit jako lákavá protihodnota. David Pagnotta v podcastu Oilersnation Everyday naznačil, že Kings jsou připraveni být v manévrování s rozpočtem velmi kreativní.
„Nemyslím si, že LA skončilo. Slyšel jsem jména jako Trevor Moore, Warren Foegele a dokonce i Andrej Kuzmenko, kolem kterých Holland přemýšlí,“ uvedl Pagnotta. Zatímco u Moora a Foegeleho se spekulace o výměně táhnou již několik týdnů, zařazení Kuzmenka na seznam potenciálních „obětí“ vyvolalo v hokejových kruzích značné překvapení.
Právě uvolnění Foegeleho by dávalo logický smysl v kontextu Edmontonu, o kterém se mluví jako o nejvážnějším zájemci. Foegele v Los Angeles vypadl ze sestavy a Holland by jeho plat ve výši 3,5 milionu dolarů mohl využít k získání defenzivní stability, která Kings po příchodu ofenzivního Panarina citelně chybí.
Panarinův nový dvouletý kontrakt s ročním platem 11,5 milionu dolarů totiž vyžaduje, aby Holland začal v útoku jednat pragmaticky a zbavil se hráčů, kteří neodpovídají své cenovce. Strategie Kings je jasná: využít aktuální „žetony“ na aktivní soupisce k získání jistoty, která pomůže týmu v kritických momentech play-off v Pacifické divizi.
