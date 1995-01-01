Panarinův diktát: LA, nebo nic! Drury přesto schytává kritiku, za cenovku i načasování

5. února 10:30Tomáš Zatloukal
Hokejové hvězdy dostaly cenný precedens o tom, jak mocným nástrojem může být klauzule o nevyměnitelnosti. Artěmij Panarin vytěžil z tohoto ujednání ve své smlouvě maximum. Kladl si podmínky. Nejprve podmínil souhlas s přestupem tím, že bude na trejd navázané podepsání nového kontraktu. A poté suše ukázal na vyvolenou adresu. Půjdu ke Kings, žádnou jinou variantu ode mě nečekejte. Chrise Druryho, generálního manažera newyorských Rangers, Rusův tlak zcela paralyzoval. Výsledkem je obchod, který vícero zámořských novinářů označuje za uspěchaný. A samozřejmě, také za nevýhodný.
Když si pročtěte rozličná hodnocení Panarinovy výměny, tak panuje až vzácná shoda.
Králové udělali vynikající, nebo alespoň velmi dobrý "deal", jediné, co ne každý úplně kvituje, je závazek ve výši 22 milionů dolarů vůči už čtyřiatřicetiletému borci.
Drurymu je pak vyčítáno, že za hokejistu takového kalibru nezískal první kolo v draftu, nebo minimálně alespoň jistotu druhého, plus podmínečné další výběry. Že byl přitlačen ke zdi? To je do jisté míry iluzorní představa.
Na The Athletic, The Score či třeba v SB Nation unisono zaznívá, že Drury Panarinův transfer uspěchal. Že přece mohl počkat až do skutečné uzávěrky přestupů (6. března), více taktizovat, pokusit se zvrátit rovnováhu sil a vyšponovat cenu.
Místo toho nejprve veřejně vyhlásil, že machrovi, co se čtyřikrát přehoupl přes devadesát bodů (s osobním maximem 120 punktů), neprodlouží smlouvu.
A poté, s oslabenou vyjednávací pozicí, vlastní chybou i Panarinovým diktátem, ho marně nabízel handlem za elitní mladé pušky typu Willa Smitha. Když tyto snad až lehce naivní pokusy selhaly, upekl narychlo trejd s LA.
Bolavý, ukrutně nevyvážený. Až to působí, že devětačtyřicetiletý Američan zpanikařil.
Zatímco Kings dostávají od uznávaných žurnalistů hodnocení v rozmezí mezi jedničkou a dvojkou, nejshovívavější známkou, co Drury vyfasoval, je trojka.
Jistého má jen slušného, byť ne výjimečného "prospekta" v osobě Liama Greentreeho ("Solidní talent. Rozhodně to ale není hráč, u kterého máte jistotu, že se prosadí," píšou za velkou louží) a jediný draftový výběr.
K tomu si nechal pod stropem půlku Panarinova platu, aby vůbec výměna proběhla (více zde: Hotovo! Panarin se stěhuje, s Kings už má podepsáno. Protihodnota neohromí | NHL.CZ).
Pokud je měřítkem pro tuto transakci to, že pátý nejproduktivnější hráč NHL za posledních deset let neodešel zdarma jako volný hráč, pak ano, Drury má misi splněnou.
Nejde mu ani spílat, že by nezískal nic hodnotného pro budoucnost Blueshirts.
To je ale úplný základ, bazální záležitost, nejníže posazená laťka.
Stačí ji trochu zvednout a těžko se zbavíte pocitu, že toho mělo na Manhattan putovat více. Třeba díky lepšímu timingu a možná i lepší komunikaci ohledně budoucích plánů vůči Panarinovi.
Ten byl otevřeným dopisem o plánovaném přebudování kádru a informací, že nedostane nový kontrakt, zaskočen. Zklamán. Možná že cítil až křivdu. A člověk v takovém rozpoložení se nelehko žádá o kompromisy.
