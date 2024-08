Panika v Edmontonu? Oilers si nechtějí nechat utéct mladíky, odskáčou to zkušení

Po nabídkové listině St. Louis Blues obránci Philipu Brobergovi a útočníkovi Dylanu Hollowayovi se nyní v Edmotonu musí rozhodnout, zda se s těmito nabídkami vyrovnají, i když by je to stálo více než 7 milionů dolarů nad platovým stropem. Tohle v organizaci přirozeně spustilo poprask.

Očekávaná přítomnost Evandera Kanea na listině dlouhodobě zraněných by to sice v krátkodobém horizontu zmírnila, ale dá se říct, že Edmonton si bude muset v určitém okamžiku vytvořit prostor pod platovým stropem.

Vzhledem k několika veteránům s drahými dlouhodobými smlouvami, kteří se pravděpodobně nebudou stěhovat, volným hráčům, kteří právě podepsali, nebo hráčům s nízkonákladovými smlouvami není mnoho kandidátů, kteří by mohli být odejiti.

Bruce Garrioch z Postmedia uvádí, že Oilers se snaží zbavit smluv obránců Codyho Ceciho a Bretta Kulaka. Oba dohromady berou šest milionů dolarů, což by stále nestačilo na oba mladé i Kanea, ale posun by to byl.

Ceci má ještě rok platnou smlouvu s platen 3,25 milionu dolarů. Třicetiletý bek strávil poslední tři sezony v Edmontonu, kde hrál v první obranné čtyřce s velkým vytížením. V minulé sezóně si Ceci připsal v 79 zápasech pět gólů a 20 asistencí. Vzhledem k tomu, že mu končí smlouva a je to pravák, mohl by být z této dvojice snadněji vyměnitelný, i když má o něco vyšší plat. Kulak má na příští dvě sezóny plat 2,75 milionu dolarů ročně.

K tomu Garrioch přidává, že týmy o oba hráče projevily zájem, ale bude to drahé. Ne však pro potenciálního kupujícího. Místo toho poznamenává, že když týmy vědí, že Oilers jsou v úzkých, budou chtít, aby spolu s hráčem poslali i další kompenzaci.

Garrioch naznačuje, že cenou za převzetí hráče v obou scénářích by mohl být výběr v prvním nebo druhém kole draftu. Stojí za zmínku, že Oilers nemají ani jeden z nich pro draft 2025, ale pro 2026 ano.

