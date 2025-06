Panika zbytečná. Stars si svůj klenot podrží, dokud nepřiletí šílená nabídka

Jason Robertson zůstává v Dallasu. Přes spekulace, které poslední dny hýbaly NHL zákulisím, se Stars k výměně svého elitního křídla rozhodně nechystají. I když se jeho jméno objevilo v ligových diskusích a některé týmy sondovaly situaci, z pohledu texaského klubu jde zatím jen o průzkum terénu, nikoli reálné přípravy na trejd.

„Není to priorita, nic není na stole,“ zaznělo z klubu podle Dallas Morning News. Interně se mluví o tom, že případná výměna by připadala v úvahu pouze v případě nabídky, která by doslova vyrazila managementu dech.

A není divu. Robertson je stále pod kontrolou jako chráněný volný hráč, ve 25 letech má za sebou tři sezony s minimálně 80 body, jednu dokonce se 109 zápisy, a patří mezi klíčové stavební kameny mužstva. Až příští rok mu končí čtyřletý kontrakt s cap hitem 7,75 milionu dolarů, po které mu bude muset klub nabídnout kvalifikační nabídku ve výši 9,3 milionu. To je částka, která v kombinaci s platovým stropem vyvolává otázky, zda si ji Dallas bude moci dovolit.

Současný problém s platovým stropem ale není o Robertsonovi. Spíš se hledá způsob, jak se zbavit méně efektivních smluv hráčů jako Mason Marchment, Matt Dumba nebo Ilja Ljubuškin. Tihle hráči mají plat tři až čtyři miliony, ale jejich výkony tomu často neodpovídají. Pokud by Dallas potřeboval udělat prostor pro nové smlouvy pro veterány jako Jamie Benn, Matt Duchene nebo Mikael Granlund, právě tito hráči by měli být první na řadě.

Robertson si i přes pokles produktivity udržel postavení důležitého člena top šestky. V play-off letos nasbíral jen šest bodů v jedenácti zápasech, a i kvůli zranění kolene to nebylo ono. Přesto v závěru vyřazovacích bojů ukázal, že má gólový instinkt, když ve třech posledních duelech skóroval čtyřikrát.

Vedení Stars mezitím podepsalo dlouhodobě Mikko Rantanena, a právě to vyvolalo otázky, zda se na soupisce najde prostor pro dva hráče podobného typu a platového rozměru. Jenže realita je taková, že právě takoví hráči vyhrávají zápasy. A pokud chcete zůstat mezi špičkou, musíte za ně platit.

Závěr? Dallas nebude Robertsonem šachovat kvůli uvolnění pár milionů. Pokud ho někdy vymění, bude to výměna s jasnou vizí a přímou náhradou do prvních dvou lajn.

