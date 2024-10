Panteři jsou mimo klec! Florida vyrazila do Finska

Na několik příštích dní budou si hráči Floridy Panthers moci vychutnávat všechno, co je typické pro Finsko. Sauny, ryby a tak podobně. A taky si zahrají trochu hokeje. Obhájci Stanley Cupu dorazili do Finska, domova kapitána Aleksandera Barkova a tří dalších členů týmu. Tento týden se chystají na dvě utkání proti Dallasu. „Bude to skvělá zábava,“ prohlásil Barkov hned po příletu.

Panthers zůstanou v Helsinkách a poté se přesunou do Tampere, Barkovova rodného města, na zápasy proti Stars, kteří mají také několik finských hráčů.

Kromě Barkova zahrnuje finskou část týmu Floridy Anton Lundell, Eetu Luostarinen a Niko Mikkola. Dallas zase reprezentují Miro Heiskanen, Roope Hintz a Esa Lindell.

„Jsem nadšený, že mohu hrát za Panthers ve své domovině,“ řekl Lundell. „Bude to velmi výjimečné. Na tento týden rozhodně nezapomenu, stejně jako moji rodina a přátelé. Doufám, že to bude inspirací pro mladé finské hokejisty.“

Před pár lety byl Lundell právě jedním z těch mladých talentů, když sledoval zápasy Panthers proti Winnipegu přímo z hlediště. Dodnes si pamatuje, jak si z té doby pořídil fotky. O dva roky později byl draftován Panthers. „Když na to pomyslím, mrazí mě v zádech,“ přiznal Lundell. „Nic lepšího by se nemohlo stát.“

V roce 2018 se Panthers a Jets podělili o výhry. Trenérem Winnipegu byl tehdy Paul Maurice, který nyní vede Panthers. Maurice zdůraznil, že hrát v Barkovově rodném městě má velký význam. Zmínil také, že Barkov se stal prvním finským kapitánem, který převzal Stanley Cup.

„Tato cesta má velký význam pro naše finské hráče,“ řekl Maurice. „Není to jen o tom, že se pár hráčů vrací domů. Máme za sebou úspěšný ročník a naši finští kluci jsou klíčoví pro tým. Naši hráči si navzájem fandí, což bude i náš příběh. Oslavíme úspěchy našich finských hrdinů.“

Barkov se zranil na začátku sezóny, ale lékaři mu říkali, že by se mohl vrátit právě na tyto zápasy. S výkonem se dvěma body proti Buffalu se ale vrátil do sestavy už tento týden.

„Od chvíle, kdy byly tyto zápasy oznámeny, na ně neustále myslím,“ řekl Barkov. „Jednou jsem tam už byl, ale tohle bude ještě speciálnější. Hrajeme v mém rodném městě, v aréně mého týmu. Určitě to bude jedinečný zážitek.“

