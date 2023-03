Panteři narazí na Vegas, šlágrem zápas New Jersey s Torontem!

Středeční ráno bude ve znamení deseti duelů, z nichž polovina odstartuje již v 1:00. Probrat se okamžitě musí Tampa Bay. Na poslední výkony by také rádo zapomnělo Colorado. V dosavadní formě budou chtít naopak pokračovat Seattle, Minnesota a Vegas.

Hned pět zápasů má úvodní buly už v 1:00. Na slunnou Floridu se chystá kolos Západní konference. Panteři budou muset vzdorovat Rytířům. Palčivý problém Floridy v podobě nekonzistentních výkonů neustále přetrvává a tým nadále střídá porážky s vítězstvími. To však pro momentální situaci v tabulce není vůbec výhodný stav. Vegas jsou naopak na vlně tří vítězství a s LA bojují o čelo jak divize, tak i konference.

Ve stejný čas vypukne i střetnutí mezi Montrealem a Carolinou. Vypadá to, že se Hurikáni zdárně oklepali ze dvou nepříjemných porážek a opět získali status štiky ligy. To poznala na vlastní kůži Tampa, která schytala šestibrankový příděl a s velkou ostudou opouštěla kluziště. Nyní se proti Carolině postaví Canadiens, kteří padli třikrát v řadě tím nejtěsnějším možným rozdílem v základní hrací době.

Velkým lákadlem je měření sil mezi Ďábly a Maple Leafs. New Jersey bodovalo čtyřikrát v řadě a dál působí velmi sebevědomím dojmem. Toronto se bude muset mít na pozoru, jelikož v poslední době již dvakrát klopýtlo. Velkým překvapením byl nezvládnutý duel proti Kosatkám, kde se s výhrou prostě počítalo. Každopádně se můžeme těšit na jmény nabité útoky na obou stranách.

Tučňáky čeká domácí utkání s Columbusem. Pittsburgh k překvapení všech dle slov generálního manažera myslí ještě na jeden velký úspěch a v současné chvíli hájí divokou kartu Metropolitní divize. V poslední bitvě Tučňáci nestačili na Pantery, a ukončili tak čtyřzápasovou šňůru vítězství. Šanci na reparát mají proti Blue Jackets, kteří už sezonu pouze dohrávají, ale Patrik Laine dokáže se svou partu v některých případech zaskočit i papírově silnějšího soupeře. Své o tom ví například Edmonton či Buffalo.

Cestu z krize bude hledat Tampa proti Letcům. Bleskům se v poslední době vůbec nedaří a vrcholem všeho byla pátá porážka v řadě, kdy se tým nezmohl na jedinou trefu a od Caroliny schytal pořádnou facku. Zápas s Philadelphií se přímo nabízí jako ideální na restart. Flyers sice zvládli poslední duel proti Detroitu, ale až na výjimky pravidelně zapisují porážky.

Přesouváme se do času 1:30, kdy uvidí UBS Arena střetnutí mezi Ostrovany a Buffalem. New Yorku nevycházejí především duely s na vlně hrajícími soupeři typu Bostonu, LA a Minnesoty. Tým ovšem jinak pracuje, jak má a drží se plánu, kterým je udržet si postupovou pozici v našlapané Metropolitní divizi. Šavle se snaží udržet co nejtěsněji za Tampou, ale z posledních čtyřech utkání zapsaly tři porážky, a nevyužily tak herní krize soupeře.

O půl hodiny později vyrazí na led také Minnesota. Ta se střetne s Calgary, které konečně zabralo proti Dallasu a prolomilo nepříjemnou černou sérii. Plameny sice zvládly přestřelku se soupeřem, ale Edmonton už je v divizi hodně bodově vzdálený a bude pořádná fuška se mu přiblížit. Wild naopak řádí a v Centrální divizi šplhají stále výš.

Ve 3:00 bude na řadě měření sil v poušti. Na led Arizony zavítá St. Louis. Oba celky v uzávěrce prodaly drtivou většinu svých hvězd a na výkonech je to hodně znát. Kojoti padli už potřetí za sebou, i když naposledy nadělali Ďáblům pořádné problémy a favorit vydřel výhru až v prodloužení. Blues ovšem hrají katastrofálně, a kromě výhry nad Žraloky pravidelně prohrávají.

Ve stejném čase se Laviny vrhnou na Žraloky. San Jose se naposledy povedlo uspět v prodloužení proti Winnipegu, který tak na zlepšený výkon nenavázal a opět po jedné vlaštovce padl. Jinak jsou ale výsledky celku z Kalifornie hrozivé. Colorado má v tomto zápase ideální příležitost zastavit nelichotivou bilanci tří porážek za sebou.

Poslední úvodní vhazování padne ve 4:00 v Seattlu. Soupeřem budou Krakenům Kačeři, kteří v posledních duelech nehrají vůbec špatně. Bodovali pětkrát v řadě, ale o jejich osudu již je nějakou dobu rozhodnuto. Seattle se v Pacifické divizi bude opět snažit dotáhnout na konkurenci. Zvítězil už čtyřikrát v řadě a společně s Olejáři se dál vzdaluje Plamenům.

