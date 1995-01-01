NHL.cz na Facebooku

NHL

Panteři vyhlíží návrat Noska a spol.

24. února 15:00

Josef Potůček

Cesta za třetím Stanley Cupem v řadě není pro Panthers žádnou klidnou projížďkou pod floridským sluncem. Spíš připomíná vyčerpávající štreku plnou výmolů, kde se sestava mění častěji než nevyzpytatelné počasí nad Atlantikem. Zranění zasáhla tým citelně – a přesto v kabině stále doutná víra, že rozhodující část sezóny přinese obrat.

Podle aktuálních informací by se během venkovního tripu na začátku března mohli do sestavy vrátit hned tři hráči: Tomáš Nosek, Dmitrij Kulikov a Jonah Gadjovich. Pokud nenastanou komplikace, jejich návrat by mohl přijít krátce po olympijské přestávce. To by znamenalo, že před aktivací z listiny dlouhodobě zraněných hráčů zmeškají už jen minimum zápasů.

Hlavní trenér Paul Maurice situaci popsal opatrně, ale s náznakem optimismu. Zmiňovaní hráči by měli tento týden trénovat bez kontaktu a následně by se mohli zapojit do plného zatížení okolo domácího utkání proti Torontu 26. února. „Pokud zvládnou týden bez problémů, někde během venkovního tripu je šance, že se vrátí,“ naznačil. Zároveň ale přiznal, že po dlouhé pauze bude klíčové dostat hráče zpět na potřebnou úroveň jistoty a herní pohody.

Hloubka místo hvězdného efektu

Ani jeden z uvedené trojice není typem hráče, který by po návratu převrátil sezónu naruby. Nejde o bombastická jména plnící titulní stránky. Ale právě takové návraty často rozhodují dlouhé play-off série – dodávají energii, stabilitu obranným párům a především tolik potřebnou hloubku kádru.

Panthers letos – bez brankářů – nasadili už 28 různých hráčů a aktuálně se s nějakou zdravotní lapálií potýká osm členů týmu. Stabilita? Spíš vzácnost než samozřejmost.

Nosek: Čekání na první minuty sezóny

Nejdelší absenci má za sebou český útočník Tomáš Nosek. Po vážném zranění kolene během letní přípravy, které si vyžádalo operaci, dosud v sezoně 2025-26 neodehrál ani sekundu. V loňském ročníku, svém prvním ve floridském dresu, zaznamenal jeden gól a devět bodů v 59 utkáních při průměrném čase na ledě 9:49. Není to ofenzivní tahoun, ale jeho práce v oslabení a důraz v osobních soubojích Panthers chybí.

Kulikov: Zkušenost, která se neztratí

Pětatřicetiletý obránce Dmitrij Kulikov stihl letos jen dvě utkání. Na začátku října si natrhl ramenní labrum (lem kolem jamky ramenního kloubu, který pomáhá držet hlavici pažní kosti na místě) a od té doby je mimo hru. Během posledních dvou sezón na Floridě nasbíral pět gólů a 33 bodů ve 146 zápasech a přidal 259 hitů. Jeho návrat by jistě znamenal nejen větší tvrdost před brankou, ale i cenné zkušenosti do klíčových momentů sezony. 

Gadjovich: Energie do spodních formací

Jonah Gadjovich, který rovněž podstoupil operaci, odehrál letos jen deset zápasů. Jeho role je jasná – přinést fyzickou hru, tlak na obránce soupeře a energii, která dokáže změnit tempo zápasu. V play-off jsou právě takoví hráči často nepostradatelní.

Panthers zůstávají navzdory všem komplikacím ve hře o boje o Stanley Cup. Pokud se jim podaří postupně začlenit zraněné hráče a případně ještě posílit tým před uzávěrkou přestupů, mohou znovu nabrat vítěznou dynamiku. Cesta za třetím Stanley Cupem v řadě nebude jednoduchá – ale právě návraty nenápadných bojovníků mohou být faktorem, který na Floridě rozhodne o jarním hokejovém dění.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Finský obránce na roztrhání! Kdo po olympiádě uloví hvězdu Philadelphie?

24. února 13:30

Přestavba ho nebaví! Vítěz Stanley Cupu otevřeně promluvil o svém konci u Flames

24. února 9:00

Pořezaná ruka, ulomené zuby, zlato na krku. Z Hughese je hrdina, i na blízkém Východě

23. února 17:00

Tohle jsem zavinil i já! Lídr trápících se Blues promluvil o svém stěhování z klub

23. února 13:30

nhl.cz doporučuje

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.