Panthers a Wild si vynutili další zápas! Jarry potopil Penguins a Oilers se loučí

Úterní noc měla pořádné grády! Panthers poprvé v sérii zvládli domácí utkání a vynutili si ještě jeden přesun do arény Tampy. Z vítězství a přežití se raduje i Minnesota, která ve Vegas z mála vytěžila maximum. V dobrém na dnešní noc nebude ale vzpomínat brankář Tristan Jarry, který ve druhém prodloužení daroval vítězství Islanders a Penguins jsou kousek od vyřazení.

PITTSBURGH PENGUINS - NEW YORK ISLANDERS

2:3pp. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)

STAV SÉRIE: 2:3

Jarryho dárek

Pittsburgh byl v pátém utkání střelecky aktivnějším týmem, na zisk třetího vítězství v sérii to ale nestačilo. Brankář Tristan Jarry na začátku druhého prodloužení udělal obrovskou chybu, kdy při rozehrávce namazal přímo na hůl Joshe Baileyho a ten pohotově poslal kotouč za rozhozeného gólmana.

Branky a nahrávky

9. Malkin (Letang, Rust), 28. Rust (Crosby, Letang) – 20. Beauvillier (Bailey, Leddy), 49. Eberle (Komarov, Pageau), 81. Bailey.

Statistické okénko

Střely na bránu: 50 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 80:51

Ilja Sorokin (NYI) – 48 zákroků, 2 OG, úspěšnost 96 %, odchytal 80:51



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Josh Bailey (NYI) - 1+1

2. Ilja Sorokin (NYI) - 48 zákroků

3. Bryan Rust (PIT) - 1+1

MONTREAL CANADIENS - TORONTO MAPLE LEAFS

1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

STAV SÉRIE: 1:2

Toronto se ujímá vedení

Třetí zápas byl nesmírně vyrovnaný a hlavní roli v něm hráli oba brankáři, kteří chytali naprosto dokonale. Oba celky si připsaly shodně střel na branku soupeře, nicméně vyšší procento úspěšnosti mělo Toronto, jenž se trefilo dvakrát. Maple Leafs otáčí stav série a jdou poprvé do vedení.

Branky a nahrávky

34. Suzuki (Perry, Tatar) – 28. Nylander (Kerfoot), 37. Rielly (Marner, Brodie).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Corey Price (MTL) - 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1%, odchytal 58:05

Jack Campbell (TOR) - 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:15



Tři hvězdy utkání

1. Morgan Rielly (TOR) - 1+0

2. Carey Price (MTL) - 27 zákroků

3. William Nylander (TOR) - 1+0

FLORIDA PANTHERS - TAMPA BAY LIGHTNING

4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

STAV SÉRIE: 2:3

Florida se udržela v sérii

Florida nezačala vůbec dobře a hnedka v první minutě inkasovala. Nakonec to byl ale jediný moment, kdy se hokejisté Tampy mohli v zápase radovat. Panthers od druhé třetiny hráli velmi dobře, byli lepším týmem a stříleli i branky. Florida vyhrála s přehledem 4:1 a udržela se v sérii.

Branky a nahrávky

27. Weegar (Huberdeau, Bennett), 37. Marchment (Barkov, Weegar), 41. Hörnqvist (Barkov, Huberdeau), 60. Vatrano (Hörnqvist) – 1. Colton (Coleman, McDonagh).

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 37 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 22

Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Knight (FLA) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 59:37

Andrej Vasilevskij (TBL) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,89 %, odchytal 58:06



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě: 21:25

Jan Rutta (TBL) - 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 14:15

Erik Černák (TBL) - 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 18:04

Ondřej Palát (TBL) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, 2 TM, čas na ledě 16:21



Tři hvězdy utkání

1. Spencer Knight (FLA) - 36 zákroků

2. Patric Hörnqvist (FLA) - 1+1

3. MacKenzie Weegar (FLA) - 1+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - MINNESOTA WILD

2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

STAV SÉRIE: 3:2

Minnesota přežila vlastní smrt

Golden Knights udělali úplně všechno, aby se další zápas v této sérii již nehrál, nicméně to nestačilo. Minnesotě k vítězství stačilo čtrnáct střel na branku, zatímco Vegas vystřelilo hned čtyřicetkrát.

Branky a nahrávky

9. Stone (Tuch, Holden), 30. Martinez (Pietrangelo, Stephenson) – 10. Kaprizov (Zuccarello), 12. Parise (Brodin, Dumba), 17. Greenway (Addison), 60. Sturm.

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 – 14 | Přesilová hra: 1/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (VGK) – 10 zákroků, 3 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 58:43

Cam Talbot (MIN) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Cam Talbot (MIN) - 38 zákroků

2. Alec Martinez (VGK) - 1+0

3. Mark Stone (VGK) - 1+0

WINNIPEG JETS - EDMONTON OILERS

4:3pp. (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:0, 1:0)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:0

Winnipeg slaví postup do druhého kola

Byla to pořádná bitva. Winnipeg tentokrát ve třetí části smazal pouze jednobrankovou ztrátu a poslal zápas do prodloužení, ve kterém se hrálo až do 107. minuty (třetí prodloužení). Své chvíle slávy se v něm dočkal Kyle Connor, jenž nasměroval Jets do druhého kola play-off. Edmonton v letošní sezóně dohrál a určitě bude hodně zklamán.

Branky a nahrávky

7. Scheifele (Wheeler, Morrissey), 16. Appleton (Morrissey, Lowry), 47. Scheifele (Connor, Wheeler), 107. Connor (Pionk) – 8. McDavid (Draisaitl, Puljujärvi), 24. Nugent-Hopkins (Kassian, Larsson), 37. Chiasson (Draisaitl, Nugent-Hopkins).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 40 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 106:48

Mike Smith (EDM) – 39 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,7 %, odchytal 106:44



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mark Scheifele (WPG) - 2+0

2. Blake Wheeler (WPG) - 0+2

3. Leon Draisaitl (EDM) - 0+2

