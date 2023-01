Panthers bijí na poplach. Prostě to nejde, kroutí hlavou

Na Floridě pomalu začínají panikařit. Takhle si sezonu rozhodně nepředstavovali. Jistě, čekali porodní bolesti, které způsobily příchody nového trenéra a výměny hvězd, ale že to bude takhle špatné? Panthers se musí dát dohromady. A ví to i oni sami.

V minulé sezoně trofej pro nejlepší tým základní části. V té současné? Tuhý boj o play off a forma, za kterou se stydí.

Za poslední měsíc odehrála Florida patnáct zápasů. Přišlo devět proher, z toho všechny v základní části. Nevypadá to tak strašně, ale horší to je, když se podíváme, koho parta kolem Aarona Ekblada porazila. Dvakrát trápící se Detroit, následně otřesný Columbus, tehdy trápící se New Jersey, slaboučký Montreal a venku neškodnou Arizonu.

„Dostáváme se do stadia, kdy musíme vyhrát každý zápas. Potřebujeme se dostat do formy, abychom si vybudovali nějaké sebevědomí. Musíme jít zápas od zápasu. Nic jiného nemá smysl řešit,“ popisoval situaci Sam Bennett.

Proti týmům, které jsou na podobné úrovni nebo trochu vyšší, jsou z toho příděly. Naposledy 1:5 od Dallasu, na přelomu roku dohromady devět gólů od Rangers a Caroliny nebo těsně před Vánoci ve třech zápasech (Boston, New Jersey, Islanders) šestnáct branek!

„Je na prd pořád prohrávat. Takhle jsme to fakt neplánovali,“ prohodil po posledním zápase útočník Carter Verhaeghe.

Za špatnou formu mohla rozhodně i velká vlna zranění. Klíčoví hráči už jsou ale nějakou dobu zpět, i přes to výsledky nejdou nahoru. Ze všech sil se snaží například navrátilec Aleksander Barkov. Tomu nezbývá než také kroutit hlavou nad tím, co se děje.

„Bylo by lehké říct, že by to vyřešilo víc našich gólů. Ale prostě nám to teď nejde,“ pokrčil rameny finský centr. „Máme dost šancí, v útočné třetině dřeme, ale z nějakého důvodu nedáváme góly.“

Pořádná fuška čeká i Paula Mauriceho. Ten před sezonou zamířil jako nová zbraň na trenérskou lavičku. Zatím je to však spíše trápení.

„Ke každému zápasu teď musíme přistupovat, jako by byl v play off,“ burcuje své svěřence. „V play off nevyhrajete každý zápas, to nevyhrajeme ale ani my teď. Tenhle měsíc, to bylo opravdu něco. Nám nezbývá nic jiného, než vyhrát co nejvíce zápasů.“

Na první pohled triviální plán, na ten druhý vlastně jediný možný. Sezona je ve své polovině a Panthers už nemají na co čekat.

