Panthers mají zpět svou zbraň: Tkachuk rozhodl hned po návratu

Florida Panthers jsou zase kompletní – a Matthew Tkachuk se okamžitě postaral o to, aby to bylo znát. Po více než dvouměsíční absenci způsobené zraněním třísel se ofenzivní lídr Panthers vrátil do sestavy pro úvodní duel série s Tampou Bay – a na ledě to vypadalo, jako by vůbec nechyběl.

Dva góly v přesilových hrách, nespočítaně malých vítězství v osobních soubojích a obrovský vliv na atmosféru v kabině i na střídačce. Tkachuk byl zpět, a Florida díky němu vlétla do play off výhrou 6:2 přímo na ledě Lightning.

„Když se vám vrátí někdo z lídrů, tak to je cítit okamžitě,“ řekl kouč Paul Maurice. „Tkachuk má výjimečný cit pro hru. Ví přesně, kdy tým potřebuje ránu, vtip, gól nebo emoci. A málokdy se splete.“

Tkachuk nastoupil ve druhém útoku vedle Sama Bennetta a nováčka Mackieho Samoskevice, zároveň ale operoval na prvním přesilovkovém komandu. Právě v početní výhodě dvakrát udeřil – poprvé už 14 vteřin poté, co skóroval Nate Schmidt, podruhé ve druhé třetině, kdy zvýšil na 5:1.

Šestadvacetiletý útočník nehrál od 8. února. O týden později se zranil při 4 Nations Face-Off během zápasu USA proti Kanadě. Pokusil se vrátit do finále turnaje, ale zvládl jen necelých sedm minut. Od té doby léčil spodní část těla – oficiálně specifikováno nebylo nic.

Florida bez něj odehrála 25 utkání se střídavými výsledky (13–11–1) a z třetího místa v Atlantické divizi si vybojovala duel s odvěkým rivalem z Tampy. Návrat Tkachuka tak přišel přesně včas.

„Je to soutěživý typ, je tu, aby vyhrál,“ pochválil ho parťák Brad Marchand. „Je to hráč, kterého si musíte na ledě pořád všímat. Když je ve formě, může změnit celé utkání.“

V základní části stihl Tkachuk 52 zápasů a zaznamenal 57 bodů (22+35). A přestože v úterý odehrál první ostrý zápas po více než dvou měsících, působil jako klíčový faktor – na ledě i mimo něj.

„Je to důvod, proč hrajete hokej,“ řekl po utkání s úsměvem. „Takové zápasy. Taková rivalita. Taková energie.“

Panthers vedou 1:0 na zápasy a vědí, že s Tkachukem zpět mají zpátky i svou identitu.

