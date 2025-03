Panthers se chystají vypustit Marchanda do boje. Už tento týden?

Brad Marchand je blízko svého prvního zápasu za Floridu Panthers. Kouč Paul Maurice naznačil, že pokud půjde vše podle plánu, mohl by zkušený útočník naskočit už v pátek proti Utah Hockey Club. O všem rozhodne čtvrteční trénink, kde se Marchand poprvé zapojí naplno.

Šestatřicetiletý forvard, který v NHL dosud hájil pouze barvy Bostonu, byl vyměněn těsně před uzávěrkou přestupů za podmíněnou volbu ve druhém kole draftu 2027. Od 1. března kvůli zranění nehrál, ale poslední dny už bruslí s týmem a jeho návrat na led se blíží. Panthers k němu přistupují opatrně – nechtějí nic uspěchat. „Nebudeme ho cpát do sestavy při první možné příležitosti,“ potvrdil Maurice. „Pokud řekne, že ještě potřebuje čas, nebudeme na něj tlačit. Nejdřív se musí dostat do tempa.“

Pokud dostane zelenou, jeho místo by mělo být v elitních dvou formacích. Nejpravděpodobnější variantou je druhá lajna vedle Sama Bennetta a Mackieho Samoskeviche. Marchand se s Bennettem zná z reprezentačních akcí, oba hráli v únoru na 4 Nations Face-Off za Kanadu. V této lajně se během absence Matthewa Tkachuka, jenž laboruje se zraněním třísla, hráči střídali. Marchand by mohl přinést stabilitu i kvalitu.

Už teď se v kabině Panthers prý cítí jako doma. Zná se s několika spoluhráči – kromě Bennetta a Tkachuka hrál v Bostonu s Tomášem Noskem, Jesperem Boqvistem a A.J. Greerem.

Podle Maurice se okamžitě zapojil do dění v týmu a jeho energická povaha zapůsobila na ostatní hráče. „Je to ten typ člověka, který přinese dobrou náladu a skvělou pracovní morálku. Je vždycky slyšet a na ledě jde do každého souboje naplno. To se přenáší na celý tým,“ popsal spoluhráč Evan Rodrigues, který s Marchandem pravidelně trénuje i v létě.

Kdy tedy nastane den D? Pokud půjde vše podle plánu, Brad Marchand by měl poprvé v dresu Panthers naskočit už tento pátek. Bude to nový začátek pro jednoho z nejvýraznějších hráčů poslední dekády – a fanoušci Floridy se mají na co těšit.

