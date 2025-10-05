Paralela Nečas – Rantanen? Colorado by se podobnému osudu chtělo vyhnout

5. října 17:17Jakub Ťoupek
Když Colorado v červenci poslalo Mikka Rantanena do Caroliny v riskantní výměně, vyvolalo to okamžitou negativní reakci příznivců Avalanche. Hvězdný křídelník, který údajně chtěl zůstat, byl vyměněn za Martina Nečase, Jacka Druryho, výběry ve druhém kole v roce 2025 a ve čtvrtém kole v roce 2026. Nyní je však na pořadu dne prodloužení s Nečasem a Colorado by se chtělo stejnému scénáři vyhnout.
Generální manažer Chris MacFarland chtěl především stabilizovat finanční stránku klubu, s rostoucím platovým stropem ale výměna Rantanena nedávala lidem v okolí smysl. Nyní, když se jednání o smlouvě s Nečasem blíží do kritické fáze, Avalanche se ocitají na rozcestí. To, co Nečas podepíše, a jak si povede, určí, zda se MacFarlandův risk vyplatí, nebo ne.
Colorado vsadilo na Martina Nečase jako na mladšího hráče, který nepobírá tolik peněz, ale dokáže doručovat skvělé výsledky. Rodák z Nového Města na Moravě si v dresu Colorada připsal 28 bodů za 30 utkání a získal si svojí hrou srdce fanoušků. To vše jen za 6,5 milionu dolarů ročně, což je lehce nad polovinu toho, co si žádal Rantanen.
Mikko Rantanen, bývalé elitní křídlo organizace Avalanche, dal jasně najevo, že chce zůstat v Denveru. Jeho požadavky na novou smlouvu se ale MacFarlandovi nelíbily natolik, že se rozhodl finskou hvězdu vytrejdovat. V Coloradu odehrál v základní části 619 zápasů, během kterých zapsal 681 bodů. V play-off pak přidal včetně jednoho prstene za výhru i 101 bodů v 81 utkáních.
Původně chtěl finský křídelník 14 milionu, postupně ale slevoval až do situace, kdy byl ochotný přijmout 12. To mu ale Colorado nedalo a otázkou zůstává, kolik bude chtít letos Nečas?
Nečas po příchodu do Colorada ukázal slibnou souhru s MacKinnonem, vstřelil 11 gólů a nasbíral 28 bodů v 30 zápasech, čímž uzavřel sezónu 2024/25. Jeho celkové skóre činilo 27 gólů a 83 bodů v 79 zápasech. Velice dobrá čísla, která naznačují, že český reprezentant může hrát velkou roli v týmu Colorada.
Ale Avalanche nyní čelí další smluvní záhadě, které se snažili uniknout na začátku roku. V rozhovoru pro Sportsnet koncem června analytik NHL Nick Kypreos řekl: „Máme pocit, že Martin Nečas by mohl dostat 10 milionů dolarů, nebo i více.“ Toto předpokládané číslo vyvolalo nové kolo debaty.
Pokud má Nečas vydělávat 10 milionů dolarů ročně, proč Colorado prostě nezaplatilo Rantanenovi 12 milionů, které mu dal Dallas?
Jeho potenciál vyvinout se v dlouhodobého pilíře, hned za MacKinnonem a Makarem, je přesně to, na co Colorado sází. Další smlouva, kterou Martin Nečas podepíše, ovlivní nejen jeho kariéru, ale také působení Chrise MacFarlanda ve funkci generálního manažera.
Avalanche se rozhodli a rozloučili se s Mikkem Rantanenem ve prospěch hráče, o kterém si myslí, že se hodí do budoucna. Ale v okamžiku, kdy Nečas podepíše novou smlouvu, začnou, a pravděpodobně nikdy neskončí, srovnávání.
Šířily se také spekulace, že Nečas není v Denveru spokojený a po očku pokukuje po angažmá jinde. „Nevím, odkud se to vzalo. Myslím, že je to tu skvělé, pravděpodobně jedna z nejlepších destinací v NHL pro život, abych byl upřímný,“ reagoval po začátku přípravy. Do té vlétl ve velkém stylu.
Hned v prvním utkání zaznamenal bilanci 1+2, čtyři střelecké pokusy a přes 19 minut herního času. Šestadvacetiletý rychlík byl nepřekvapivě vyhlášen první hvězdou zápasu. Na novou sezonu v dresu Colorada se zkrátka český reprezentant naladil tím nejlepším možným způsobem.
