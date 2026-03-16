Pasta zase spasil Boston! Spolupráce sousedů odvrátila konec sezóny

29. dubna 10:00David Zlomek
V Buffalu už se chystaly velkolepé oslavy prvního postupu od roku 2007, ale David Pastrňák měl jiné plány. V čase 9:14 prodloužení pátého zápasu si geniálně nabruslil na dlouhý pas Hampuse Lindholma, v úniku si položil Alexe Lyona a chladnokrevným blafákem rozhodl o výhře Bostonu 2:1. Bruins tak odvrátili první mečbol Sabres a snížili stav série na 2:3.
Celá situace přitom fanouškům Bostonu až mrazivě připomněla rok 2024, tehdy tato dvojice nachystala úplně stejnou akci v prodloužení sedmého zápasu proti Torontu. „Jsme sousedi, tak tomu říkáme sousedské spojení,“ vtipkoval Pastrňák po zápase na účet své chemie s Lindholmem. „Vždycky, když má on puk a já vidím volný prostor, věřím, že mě najde.“
Pro Boston to byl zápas o všechno, navíc po ponižující domácí prohře 1:6 z minulého utkání, kdy gólman Jeremy Swayman neudržel nervy a seřval vlastní střídačku. Tentokrát ale Bruins ukázali úplně jinou tvář. Přestože Buffalo po 39 nevyužitých přesilovkách v řadě konečně udeřilo díky Rasmusi Dahlinovi, hosté se nesložili. Ve druhé třetině srovnal Elias Lindholm a v brance čaroval právě Swayman, který tentokrát působil naprosto klidně a připsal si 24 důležitých zákroků. „Kluci se vrhali do střel a chápali, že každá situace je důležitá. Ta energie byla nakažlivá,“ pochvaloval si Swayman.
Trenér Marco Sturm po zápase vyzdvihl hlavně Pastrňákovu schopnost zachovat chladnou hlavu v momentech s nejvyšším tlakem. Nešlo jen o zakončení, ale i o to, jak se Pastrňák při přebírání puku dokázal akrobaticky udržet na modré čáře, aby nepřejel do ofsajdu.
„Jen málo hráčů tohle dokáže. Pasta na sebe klade obrovský tlak, chce být tím rozdílovým hráčem. A dnes jím byl,“ nešetřil chválou Sturm. Sám český útočník přiznal, že tíha okamžiku je někdy těžká, ale v Buffalu ji proměnil v čistou motivaci.
Boston se díky tomuto vítězství vrací do své TD Garden, kde se v pátek pokusí vynutit rozhodující sedmý zápas. „Chtěli jsme ukázat fanouškům, že se nevzdáváme. Milujeme se jako tým a budeme bojovat do poslední kapky krve,“ vzkázal Pastrňák.