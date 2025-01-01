Pastovy zdravotní trable? Má zánět kolenní šlachy, odehrál s ním už minulou sezonu

23. září 14:00Tomáš Zatloukal
David Pastrňák se v pondělí připojil k bostonským parťákům v přípravném kempu. Dorazil o týden později než ostatní, největší hvězda Bruins si po vzájemné domluvě s klubovým vedením i hlavním trenérem Marcem Sturmem dopřála o pár dní volna navíc kvůli léčbě dlouhodobého zánětu jedné z kolenních šlach.
Záněty umí být nevyzpytatelnou záležitostí.
Někdy odezní svižně, jindy se klidně stanou chronickou záležitostí. Pro Pastrňáka platí spíše druhá varianta. S potížemi v oblasti kolena odehrál už celý ročník 2024/25.
„Hrál jsem s tím celou dobu, takže bych se tím příliš neznepokojoval,“ uklidnil zámořské novináře, že nejde o závažný problém, ale spíše méně zásadní, byť už dlouhé měsíce trvající bolístka.
Týden volna si vzal pro to, aby svůj zdravotní stav zlepšil. Přes léto pozoroval jistý progres a přišlo mu, že v polovině září se nabízí ideální šance na další léčení. „A skutečně se to podařilo, cítím se lépe, byť k dokonalosti ještě trochu schází,“ prohodil „Pasta“.
Že by ho zánět v minulém ročníku příliš limitoval?
Nezdá se, vždyť odehrál všechny zápasy (82) a nastřádal 106 bodů. Jen tři hokejisté byli napříč NHL lepší. V Bostonu pak kraloval – a to zcela suverénně, týmovou produktivitu ovládl o 49 bodů před Morganem Geekem.
A bude pro něj omezujícím faktorem v tom novém?
„To se teprve uvidí,“ pověděl Pastrňák pro NHL.com. „Ten zánět není nic, čeho by se bylo třeba nějak zásadně obávat. Je to jen něco, co mě trápí už hodně dlouho.“
Havířovský rodák nehledá výmluvy, nespekuluje, to není jeho styl. Věcně popsal stav věcí. A raději než na dumání nad kolenem se soustředí na to, aby odvedl na ledě maximum pro, v rámci mezí, úspěšnou výroční sezonu Medvědů.
Boston vypadl z ligové špičky, přišel o výrazné osobnosti, naposledy v březnu o Brada Marchanda, chybí mu palebná síla, spletl se v loňských posilách a na hráčském trhu neudělal žádné terno ani letos. Roky hojnosti jsou minulostí, probíhá obtížná přestavba.
Pastrňák, vedle Charlieho McAvoye druhý z napevno stanovených alternujících kapitánů slavného klubu, ovšem udělá vše, aby zabránil úplnému propadáku. Šlacha nešlacha.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.