Pastrňák a Nosek vs. Nečas a další souboje. Startuje osmifinále play-off

Základní část NHL je minulostí, od teď se bude už jen vyřazovat. Osmifinále svede proti sobě týmy s různými osudy a bude jen na nich, jestli přejdou přes první kolo, nebo skončí už na samém začátku. A ani letos nebudou chybět čeští zástupci, ti nejlepší dokonce play-off odstartují.

Oči většiny českých fanoušků se budou pravděpodobně nejvíce upírat už na první zápas hodinu po půlnoci, konkrétně na sérii Caroliny s Bostonem. V té se potká na straně Hurricanes Martin Nečas, pro kterého to bude premiérové play-off, s Davidem Pastrňákem a Tomášem Noskem na straně Bruins. První jmenovaný medvěd zažil další skvělou sezónu a stal se nejlepším Čechem v elitní soutěži. Druhý jmenovaný už zažil finále Stanley Cupu a v premiérové sezóně v Bostonu bude usilovat o stejný cíl. Letos ale s Hurricanes pokaždé prohráli a doma se dokonce nechali potupit porážkami 1:7 a 0:6.

Carolina útočí na první Stanley Cup od roku 2006. Svou skvělou formu prokazovala napříč celou sezónou, kdy už na začátku měla sérii devíti výher v řadě. Do prvního kola play-off si aktuálně přenáší šňůru šesti úspěchů. Východní konferenci nakonec zakončila druhá, těsně za Floridou. 116 bodů je nový rekord týmu, který těsně předčil i onu jedinou vítěznou sezónu. Velký podíl na tom má fakt, že tým má všechny lajny na stejně skvělé úrovni. Hurricanes nemají žádného vyloženého kanonýra stylu Stamkos, Matthews nebo Pastrňák, z devětadvaceti hráčů (nepočítaje gólmany), kteří v základní části nastoupili, ale branku nedalo jen šest. Pokud se podíváme do brány, uvidíme stabilní skandinávskou dvojici. Nor Frederik Andersen je jasnou jedničkou týmu s průměrem 2,17 branky/zápas, Fin Antti Raanta ale za ním zaostává jen o necelé tři desetiny bodu.

Carolina se bude spoléhat především na svou skvělou defenzívu. Aktuálně je nejlepším týmem v početních nevýhodách. 202 dohromady inkasovaných branek je taktéž nejméně z celé soutěže. V přesilovkách ji ale v konferenci patřilo až třinácté místo.

Boston je stálicí v play-off. Za patnáct sezón v něm chyběl jen dvakrát. Letos si vybojoval divokou kartu, když skončil na východě šestý. I jemu se povedl závěr soutěže, byť poslední utkání prohrál. Do play-off ho ale žene osmdesátibodová nestárnoucí ikona Brad Marchand a o tři body za ním neméně důležitá hvězda David Pastrňák. Obranu řídí Charlie McAvoy s na obráncem luxusním časem na ledě přesahujícím pětadvacet minut. Velmi vyrovnané gólmanské duo Jeremy Swayman a Linus Ullmark shodně odchytali 41 utkání, přičemž malinko lepší úspěšnost zákroků měl druhý jmenovaný. Ullmark dovedl svůj tým k vítězství v šestadvaceti případech, avšak s duely v play-off nemá žádné zkušenosti.

V 01:30 začne zápas mezi Torontem a obhájci Stanley Cupu z Tampy. Obyvatelé amerického poloostrova si jdou pro třetí Stanley Cup (u Patricka Maroona dokonce už čtvrtý) v řadě a mohli by tak dokázat něco, co NHL naposled viděla v 80. letech při dominanci Islanders. Duely Toronta a Tampy patřily v základní části mezi ozdoby soutěže. Branek v nich padalo povětšinou hodně. Blesky naposledy přemohly Javorové listy poměrem 8:1.

Toronto se bude opírat hned o několik hvězd. Lídrem týmového bodování je Auston Matthews, čerstvý autor historického milníku. Šedesátigólová střelecká mašina je první Američan v dějinách, který na tuto hranici dosáhl. Nelze opomenout ani Mitchella Marnella, Williama Nylandera a kapitána Johna Tavarese. Pro české fanoušky je pozitivem i návrat Ondřeje Kašeho.

Pozitivní zprávou pro fanoušky Lightning je, že do úvodního utkání nastoupí Tampa zřejmě v plné sestavě. Zkušenosti brankáře Vasilevského, obránce Hedmana a útočníků Kučerova, Stamkose, Perryho nebo Paláta se budou hodit. Tito hráči prostě ví, jak se hraje play-off. Ostatně Steven Stamkos přepsal historické bodování uvnitř týmu a atakuje nejen milník tisíc bodů v kariéře, ale i stejný počet zápasů.

Minnesota se od půl čtvrté ráno pustí do souboje s St. Louis. Experti odhadují, že tato série bude tou nejvíce vyrovnanou a tipovat vítěze dopředu bude čiré šílenství. Základní část naznačuje, že by těžkou sérii mělo zvládnout St. Louis. Tarasenko a spol. totiž vyhráli tři ze čtyř vzájemných zápasů. Krom oné jediné prohry se ale všechna utkání rozhodovala až v prodloužení či nájezdech.

Že se Wilds dostanou do play-off málokdo čekal, nakonec z toho ale bylo druhé místo v konferenci za Coloradem. Minnesota se může spolehnout na to, že gól může dát téměř kdokoliv. Trenéři chytře rozkládají síly tak, aby byla každá lajna nebezpečná. Pak je tu Kirill Kaprizov. Číslo pět kanadského bodování ligy nasbíral za základní část 108 bodů, o dva více než Stamkos s Matthewsem a o stejný počet méně než Leon Draisaitl. Kaprizov dokáže na ledě cokoliv si umane a je stejně dobrým střelcem, jako tvůrcem hry a nahrávačem.

Blues mají největší sílu v přesilovkách. S úspěšností sedmadvacet procent jsou v lize druzí za Torontem. Neméně dobré jsou i obranné řady se jmény jako Torey Krug nebo Justin Faulk. Otázkou je, kdo dostane důvěru v brankovišti. Ville Husso byl v základní části de facto jedničkou, v životě ale v play-off NHL nebyl. To Jordan Binnington je v tomto ohledu mnohem zkušenější, nezažívá ovšem tu nejlepší sezónu.

Posledním duelem noci bude od čtyř ráno souboj mezi Olejáři a LA Kings. Nepokořitelný král kanadského bodování Connor McDavid si jde pro pohár, v play-off se jeho týmu ale historicky poslední dobou příliš nedařilo. Budou tak muset ukázat, že zisk jednoho ze tří míst v pacifické divizi nebyl omyl. McDavid s Draisaitlem a Evanderem Kanem tak budou mít na bedrech pořádný kámen.

Největší zbraní kanadského týmu budou pravděpodobně přesilovky. V základní části jich využili více než čtvrtinu. Proti Králům ale nevyužili ani jednu z deseti příležitostí.

Králové skončili v západní konfederaci hned za Oilers a mix zkušeného jádra s mladou dravostí se ukazuje jako dobrý tah. Největší devizou Los Angeles je především celoplošná týmová obrana. K té přispívají i útočníci včetně Anžeho Kopitara a Phillipa Danaulta, dvou hráčů patřících k nejlepším defenzivním centrům v lize. Velkým problémem však bude absence mazáka zadních řad Drewa Doughtyho, který bude místo play off rehabilitovat operované zápěstí. Bez něj se tým bude muset víc spolehnout na brankáře Jonathana Quicka, který prožil nejlepší sezonu za poslední čtyři roky.

